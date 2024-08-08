Дефицит курьеров привел к сокращению интернет-торговли в России

Впервые с 2022 года в России сокращаются объемы доставок товаров повседневного спроса, которые заказываются через интернет. Основные причины сокращения — дефицит сборщиков заказов и курьеров. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Infoline.

По данным газеты, впервые за два года рынок интернет-продаж товаров повседневного спроса, так называемый e-grocery, показал квартальное сокращение. Данные за апрель-июнь говорят о снижении на 3,2% по сравнению с первым кварталом. В целом объем рынка составил 300 миллиардов рублей.

Снижение зафиксировано у конкретных продавцов. Например, во втором квартале 2024 года объем заказов продуктов на Wildberries упал на 22,4% до 22,7 миллиарда рублей по сравнению с первым кварталом. Менее резкие падения зафиксированы у Ozon — объем заказов на маркетплейсе упал на 7,9% до 25,8 миллиарда рублей. Похожая динамика наблюдается у магазина «Лента», где объем заказов сократился на 7,7% до 17,6 миллиарда рублей.

«Коммерсантъ» отмечает, что последний раз снижение в этом сегменте было зафиксировано во втором квартале 2022 года. Тогда потребительские настроения россиян резко изменились из-за начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако позже этот показатель вернулся к положительным значениям и вырос на 47% год к году. В первом квартале 2024 года рынок e-grocery увеличился на 55%.

Падение объемов доставок происходит на фоне нехватки кадров, особенно сборщиков и курьеров, пишет издание. В марте 2024 года в России не хватало порядка 140 тысяч курьеров, а к концу года дефицит может вырасти до 300 тысяч человек, подсчитали в сервисе доставки Restomania.

Из-за нехватки курьеров крупным продавцам приходится сокращать зоны доставки или же повышать ее стоимость, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ряд операторов, продолжает он, ограничили доставку в парки в летний период. Кроме того, как заметила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова, участники рынка снижают объемы промоакций и пытаются снизить маркетинговые издержки.

Еще одной причиной такого падения онлайн-продаж может быть испорченная репутация сервисов по доставке еды после массового заражения ботулизмом, считает Бурмистров.

Курьеры в России получают более 110 тысяч рублей, судя по данным сервиса по поиску работы Headhunter. В некоторых местах работодатели предлагают курьерам с личным автомобилем до 202 тысяч рублей на руки. При этом, как подсчитали аналитики, средняя зарплата курьеров растет третий год подряд.

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