Доставка в России подорожала из-за нехватки курьеров

Средний чек на доставку продуктов и готовой еды из магазинов и ресторанов в России вырос на 26% по сравнению с августом 2023 года. Расходы на доставку увеличиваются из-за инфляции и дефицита курьеров. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Life Pay.

Россияне стали чаще заказывать доставку. В августе 2024 года аналитики Life Pay зафиксировали рост числа заказов на 6,8%. Всего обороты сервисов доставки за год увеличились на 34,6%. Это произошло как раз из-за роста числа заказов и увеличения среднего чека до 2,6 тысячи рублей (плюс 26% год к году).

Газета также приводит подсчеты Infoline за август по сегменту e-grocery (рынок интернет-продаж товаров повседневного спроса). Этот сегмент вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, число заказов увеличилось на 16%. В Infoline подсчитали, что средний чек увеличился на 20%: в частности, цены повышаются за экспресс-доставку из «Перекрестка» и «Пятерочки». Значительный рост показали сервисы «Яндекса»: объем заказов в «Яндекс Лавке» вырос на 65%, а в «Яндекс Еде» и «Деливери» на 50%.

Рост среднего чека на 20-26% стал возможен сразу по нескольким причинам. Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова считает, что свою роль в этом сыграли инфляция, увеличение себестоимости доставки и общая неготовность покупателей платить за экспресс-доставку. Сейчас компании работают над тем, чтобы мотивировать покупателей заказывать больше, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Например, для таких целей вводятся особые акции на товары.

Еще одна причина подорожания доставки — острый дефицит курьеров. Сервис доставки Restomania подсчитал, что в марте 2024 года в России не хватало почти 140 тысяч курьеров. К концу года дефицит кадров может вырасти до 300 тысяч человек. Кроме того, рынок страдает из-за нехватки сборщиков. Эта проблема не решается даже благодаря увеличению зарплат, хотя доставщики в России и так получают «большие деньги». В «Авито Работе» подсчитали, что в среднем курьеры в крупных городах России зарабатывают порядка 119 тысяч рублей в месяц.

Рост рынка доставки может замедлиться из-за нехватки персонала, считает руководитель управления онлайн-продаж ГК «Шоколадница» Мария Игращенкова. Дефицит курьеров уже привел к сокращению интернет-торговли в России. Например, в августе аналитики заметили сокращение объемов доставок товаров повседневного спроса, которые заказываются через интернет. Данные за апрель-июнь говорят о снижении на 3,2% по сравнению с первым кварталом. Такое снижение зафиксировали впервые с 2022 года. Квартальные сокращения заметили у конкретных продавцов: например, у маркетплейсов Wildberries и Ozon, а также у продуктового магазина «Лента».

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