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Общество

СМИ: в Украине закончились ATACMS

13:05 13.03.2025

У украинских вооруженных сил закончился запас американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщили Associated Press чиновник из США и депутат Верховной Рады Украины из Комитета по обороне страны.

Американский чиновник сообщил AP, что за все время поставок оружия Украина получила от США менее 40 ракет ATACMS, и их запас закончился в январе. Украинский депутат подтвердил изданию, что ВСУ исчерпали запас таких ракет.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о применении ATACMS в октябре 2023 года. ВСУ тогда отчитывались о ракетных ударах по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. Украинские военные утверждали, что им удалось уничтожить российские вертолеты, склад боеприпасов и повредить взлетно-посадочную полосу.

Спустя год экс-президент США Джо Байден позволил Украине удары с помощью ATACMS вглубь России. Максимальная дальность таких ракет составляет 300 километров. Одновременно Великобритания разрешила использовать для этой же цели свои ракеты Storm Shadow.

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С помощью дальнобойных ракет Украина ударила по военным объектам в Курской и Брянской областях. В ответ Россия ударила баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, Владимир Путин пригрозил бить по целям в странах, которые разрешают Украине запускать ракеты вглубь России.

По данным The New York Times, Зеленский также просил у США ракеты большой дальности «Томагавк», которые при запуске с территории Украины могли бы достичь Урала и Мурманской области. Эту просьбу источник издания назвал «совершенно невыполнимой».
Дональд Трамп перед вступлением в должность президента США сказал в интервью журналу Time, что выступает против решения Байдена, который позволил Украине бить дальнобойными ракетами по российским объектам.

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