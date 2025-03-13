СМИ: в России допустили возобновление войны в Украине после заключения мира

Аналитический центр, тесно работающий с Пятой службой российской ФСБ, которая курирует операции в Украине, разработал для Кремля документ с «максималистскими» требованиями на переговорах. Документ был составлен за неделю до переговоров России и США в Саудовской Аравии. Его получила разведка неназванной европейской страны, сообщает Washington Post.

По данным издания, авторы документа утверждают, что без официального признания суверенитета России над оккупированными украинскими территориями «весьма вероятно», что война возобновится «в среднесрочной перспективе», например, при новой администрации США.

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В документе говорится, что план президента США Дональда Трампа достичь мирного соглашения за 100 дней был «нереализуем» и что «мирное разрешение украинского кризиса не может произойти до 2026 года». Также в нем отвергаются любые планы по отправке миротворческих контингентов в Украину как «абсолютно ненужных» — о готовности отправить свои войска в страну после заключения мира ранее заявляли несколько европейских стран.

Также предполагается, что России недостаточно отказа Украины от вступления в НАТО и проведения выборов в стране, в которых позволили бы участвовать пророссийским партиям. «В действительности нынешний киевский режим невозможно изменить изнутри страны. Необходим его полный демонтаж», — говорится в документе.

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По мнению авторов, во время переговоров Россия должна прежде всего сосредоточиться на нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой, в частности восстановить составы дипмиссий и назначить посла России в США. Washington Post отмечает, что эти предложения были озвучены после переговоров в Стамбуле в конце февраля.

Кроме того, в документе сказано, что Россия могла бы согласиться не размещать ракеты «Орешник» в Беларуси в обмен на отказ США размещать новые ракетные системы в Европе.

Как отмечает Washington Post, неназванный российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, рассказал, что основная направленность рекомендаций, представленных в документе, отражает общее мнение Москвы, однако никогда не ясно, в какой степени руководство Кремля реагирует на готовящиеся для него документы.