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Политика

СМИ: власти попросили российские компании предоставить предложения по смягчению санкций

23:19 13.03.2025

Министерство промышленности и торговли поинтересовалось у российских компаний, снятия каких санкций должна добиваться Москва в первую очередь перед переговорами с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных российских бизнесменов.

По данным агентства, ведомство разослало нескольким компаниям форму с опросом, в котором их попросили указать, какие санкции оказали наибольшее влияние на бизнес, чтобы выявить самые «чувствительные» ограничения. Reuters отмечает, что получить доступ к форме ему не удалось, а в министерстве не ответили на просьбу о комментарии.

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Агентство опросило более десяти сотрудников крупных компаний, юристов и экономистов, которые заявили, что наиболее болезненными оказались проблемы с трансграничными платежами. «Все стало намного дороже, учитывая транзакционные издержки и расчеты через третьи валюты. Поэтому самое важное, самое опасное, самое болезненное — это ограничение расчетов в долларах», — заявил один из анонимных источников Reuters.

В то же время некоторые из них среди самых ощутимых ограничений назвали санкции, наложенные на энергетический сектор, в частности ограничения на российский нефтяной танкерный флот.

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При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает все введенные против нее санкции незаконными и настаивает на их отмене. По его словам, говорить о конкретных шагах до начала переговоров «не стоит».

Ранее сообщалось, что США рассматривает способы быстрого снятия санкций с российского энергетического сектора в случае подписания мирного соглашения с Украиной. При этом за день до этого Дональд Трамп пригрозил России еще более масштабными ограничениями, если она не сядет за стол переговоров.

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