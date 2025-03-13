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Новости

СМИ: лидеры ЕС боятся возмездия Трампа за помощь Украине

16:18 13.03.2025

Некоторые лидеры стран Евросоюза обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может наказать их, если посчитает, что увеличенная с их стороны военная поддержка Киева будет препятствовать мирному соглашению, которое он так стремится подписать. Об этом пишет Financial Times (FT). 

«Вполне возможно, что в какой-то момент американцы начнут активно возражать против того, что мы делаем», — сказал изданию высокопоставленный европейский дипломат.

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При этом FT напоминает, что в начале марта Еврокомиссия представила план обороны Евросоюза на 150 миллиардов евро. Эти меры также призваны увеличить военную помощь Украине со стороны Европы. Издание отмечает, что у европейских лидеров есть все стимулы «вооружить Украину до зубов», чтобы укрепить ее позиции на мирных переговорах, а также помочь сдержать будущую российскую агрессию.

Кроме того, издание пишет, что администрация Трампа, вероятно, отвернется от президента Украины Владимира Зеленского, если тот встанет на пути мирной сделки. FT добавляет, что Трамп ранее уже поставил легитимность украинского лидера под сомнение, назвав его «диктатором». Однако позже сам Трамп об этом не вспомнил

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После переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся 11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии, Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. На следующий день Зеленский сообщил, что если Москва откажется от этого предложения, то Вашингтон введет дополнительные экономические санкции. 

Участвующий в мирных переговорах помощник Владимира Путина Юрий Ушаков считает, что Кремль не хочет временного перемирия, так как заинтересован в долгосрочном урегулировании войны в Украине. Он подчеркнул, что это его личное мнение. 

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