Связанная с Абрамовичем компания выпускала бракованную броню для армии США

Сотрудники Evraz North America Inc., российского оператора сталелитейного завода в Портленде, в течение примерно двух лет фальсифицировали результаты испытаний контроля качества некоторых бронированных пластин для автомобилей армии США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние отчеты компании.

Агентство отмечает, что результаты испытаний на заводе фальсифицировались с 2017 по 2019 годы. Так, сотрудники завода не стали проводить тесты на прочность, но поставили маркировку о том, что они прошли контроль, на 12,8 тысячи бронеплит разного типа. Bloomberg утверждает, что позже эти бронированные листы потрескались.

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В фальсификации данных признались четверо сотрудников завода. По их словам, на требуемые испытания просто не хватило времени, так как они должны были поддерживать работу производственной линии. В итоге сотрудники тестировали не все пластины, как положено, а только некоторые из них, а затем подгоняли результаты.

Испытания бронепластин необходимы для того, чтобы гарантировать их прочность во время обстрелов, так как они применяются для автомобилей, которые используют армия США и еще десятка стран мира. В частности, речь идет о легком тактическом автомобиле Joint Light Tactical Vehicle, который американская армия использует со времен последней войны в Ираке.

Производитель пластин Evraz North America Inc. — это «дочка» международной компании Evraz, которая считает одной из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний и акционером которой является миллиардер Роман Абрамович. В самой компании заявили, что «строгого соблюдают все отраслевые стандарты» и не получали жалоб на свою продукцию.