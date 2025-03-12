EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Связанная с Абрамовичем компания выпускала бракованную броню для армии США

15:41 12.03.2025

Сотрудники Evraz North America Inc., российского оператора сталелитейного завода в Портленде, в течение примерно двух лет фальсифицировали результаты испытаний контроля качества некоторых бронированных пластин для автомобилей армии США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние отчеты компании. 

Агентство отмечает, что результаты испытаний на заводе фальсифицировались с 2017 по 2019 годы. Так, сотрудники завода не стали проводить тесты на прочность, но поставили маркировку о том, что они прошли контроль, на 12,8 тысячи бронеплит разного типа. Bloomberg утверждает, что позже эти бронированные листы потрескались. 

Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
Общество12 минут чтения

В фальсификации данных признались четверо сотрудников завода. По их словам, на требуемые испытания просто не хватило времени, так как они должны были поддерживать работу производственной линии. В итоге сотрудники тестировали не все пластины, как положено, а только некоторые из них, а затем подгоняли результаты. 

Испытания бронепластин необходимы для того, чтобы гарантировать их прочность во время обстрелов, так как они применяются для автомобилей, которые используют армия США и еще десятка стран мира. В частности, речь идет о легком тактическом автомобиле Joint Light Tactical Vehicle, который американская армия использует со времен последней войны в Ираке. 

Производитель пластин Evraz North America Inc. — это «дочка» международной компании Evraz, которая считает одной из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний и акционером которой является миллиардер Роман Абрамович. В самой компании заявили, что «строгого соблюдают все отраслевые стандарты» и не получали жалоб на свою продукцию. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования