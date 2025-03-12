В Казахстане бывший сотрудник спецслужб избил певицу и отделался штрафом

В Казахстане певицу Биназир Ермаганбетову, выступающую под именем BikaBreezy, избил бывший сотрудник республиканского Комитета национальной безопасности. По словам певицы, мужчина ударил ее по лицу и душил. Суд вынес нападавшему наказание в виде штрафа государству и денежной компенсации женщине на общую сумму 260 долларов, сообщило «Радио Азаттык».

Певица рассказала, что нападавший — ее сосед по дому. Конфликт начался после того, как в январе женщина сделала замечание живущему в доме подростку, который звонил в дверь ее квартиры и убегал. 29 января отец ребенка встретил Ермаганбетову во дворе дома. Мужчина подошел к ней вплотную и сначала начал просто разговаривать, показывает видеозапись, которую опубликовало издание.

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Разговор перерос в ссору, затем нападавший нанес удар кулаком. Ермаганбетова сказала, что успела увернуться, и удар «130-килограммового мужика» пришелся не прямо в лицо, а в правую часть лба. «Ударил с кулака, я увернулась, у меня вот такая вот шишандра была на лбу. <…> Затем сверху начал меня бить, добивать, душить», — рассказала певица.

Во время ссоры мужчина говорил, что у него есть связи, что он работал в госорганах, что у него есть деньги, сообщила Ермаганбетова. «Позже выяснилось, что он бывший сотрудник КНБ. Очень надеюсь, что сотрудники КНБ не такие как он, которые дерутся с девчонками и пишут на них заявления», — сказала BikaBreezy.

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Женщина написала на соседа заявление в полицию, и дело дошло до суда. Суд признал мужчину виновным по статье «Побои» (109-1 УК Казахстана) и приговорил к штрафу в 78 640 тенге (около 160 долларов). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет штраф в 786 400 тенге (1600 долларов) или арест на срок до 50 суток.

Также суд обязал нападавшего выплатить Ермаганбетовой 100 000 тенге компенсации (205 долларов).

«Если кто на улице избил вашу дочь, маму, вас, наказание будет всего лишь 70 тысяч тенге. Я хотела, чтобы человек сел как минимум на две недели, чтобы это было для него хоть каким-то наказанием», — заявила BikaBreezy.

Неделю назад она публиковала в своем инстаграме видео, где говорила, что ее дело «идет непонятным образом».