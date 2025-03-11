СМИ: российские военные съели краснокнижное животное

Солдаты армии России засняли на камеру процесс разделывания убитого зубра, об этом пишет «Агентство» со ссылкой на данные проукраинских телеграм-каналов и слова экспертов. Некоторые источники назвали зубра «украденным» из района заповедника.

«Агентство» со ссылкой на слова эксперта отмечает, что на видео может быть зубр, принадлежащий к «малочисленному виду диких коров, который был восстановлен почти с нуля». Такие зубры внесены в красные книги Украины, России и Беларуси. Они находятся на грани вымирания.

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Журналисты утверждают, что видео снято не позже первой половины 2024 года — один из его героев погиб в апреле прошлого года. Евгений Симонов, сотрудник рабочей группы по оценке влияния войны на экологию UWEC, в разговоре с «Агентством» не согласился с информацией украинских СМИ о том, что убитый зубр был украден из заповедника «Аскания-Нова» в оккупированной части Херсонской области.

Он заявил, что за время оккупации российские власти создали свою администрацию заповедника, что делает «крайне маловероятным» похищение животного. Кроме того, в регионе расположения заповедника не может быть таких лесов, которые видны на кадрах. Симонов считает, что видео снято в 2022 году на территории России или Беларуси — в приграничных областях этих стран также водятся краснокнижные зубры.

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«Агентство» отмечает, что зубров разводят на территории заповедников «Брянский лес» и «Карачаевский» в Брянской области и в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике на территории Беларуси, их видели и в Ростовской области у границы с Луганской областью Украины. Также зубры встречаются в Киевской и Сумской областях Украины, части которых контролировали российские войска во время первых этапов вторжения на территорию страны.