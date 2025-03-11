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Политика

СМИ: Путин встретится с посланником Трампа в ближайшие дни

08:16 11.03.2025

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. Об этом на своей странице в соцсети X написала старший политический корреспондент агентства Bloomberg Аннмари Хордерн.

По данным агентства, встреча должна состояться уже до конца текущей недели. Издание отмечает, что предстоящий визит Уиткоффа в Москву станет уже вторым. Так, он прилетал в российскую столицу 11 февраля. Тогда Москва согласилась освободить американского гражданина Марка Фогеля, ранее осужденного на 14 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. После освобождения Фогель улетел в США на одном самолете с Уиткоффом.

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Сам спецпосланник Трампа позже рассказывал, что провел «много времени» с Путиным, налаживая с ним дружеские отношения. В обмен на освобождение Фогеля Вашингтон тогда освободил россиянина Александра Винника, которого американские власти обвиняли в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e.

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Сообщения о скорой встрече Путина и спецпосланника Трампа появились на фоне продолжающихся в Саудовской Аравии переговоров США и Украины. Они начались накануне в городе Джидда. Как сообщалось, украинская сторона на встрече представила собственный план частичного прекращения огня, которое должно касаться атак с помощью беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море. Позже глава Госдепартамента США Марко Рубио назвал украинское предложение очень «многообещающим».

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