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Общество

Фильмы Сарика Андреасяна могут лишиться государственного финансирования

14:42 11.03.2025

Министерству культуры России следует пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна. Об этом, как передает РИА «Новости», депутат Госдумы Дмитрий Гусев написал в обращении на имя главы ведомства Ольги Любимовой.

В своем письме Гусев отметил, что за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов в виде безвозмездных субсидий. «Однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей», — написал Гусев.

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Кроме того, депутат выразил обеспокоенность в связи с поведением режиссера в публичном пространстве, напомнив о его недавнем скандальном выступлении в московском киноколледже. Выступая перед студентами Андреасян допустил некорректные высказывания в адрес советского режиссера Андрея Тарковского, чье творчество, как подчеркнул депутат, «является достоянием российской и мировой культуры».

«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — прокомментировал Гусев свое обращение к министру культуры.

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Встреча Сарика Андреасяна со студентами московского киноколледжа №40 прошла 5 марта. В ходе общения речь зашла о Тарковском. Андреасян назвал его «ужасным» и «плохим», заявил о ненависти к авторскому кино, назвав его «деградирующим» и отставшим на 60 лет от современных реалий. Посетителей встречи он назвал «маленькими детишками». Всем же желающим снимать авторское кино он «предсказал» будущее «нищих, конченых, блюющих кинематографистов». В финале Андреасян предложил «идти нахер» всем, кто не согласен с его мнением, после чего покинул встречу.

10 марта Андреасян в своем телеграм-канале потребовал извинений от руководства и студентов московского киноколледжа №40. При этом он сам извинился за свой тон перед студентами и «теми, кого этого могло задеть».

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