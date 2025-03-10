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Общество

Сарик Андреасян потребовал извинений после спора со студентами

21:21 10.03.2025

Российский режиссер Сарик Андреасян потребовал извинений от руководства и студентов московского киноколледжа №40 после встречи, на которой он обматерил учеников за вопрос об авторском кино. Андреасян, в свою очередь, сам извинился за свой тон перед студентами и «теми, кого этого могло задеть».

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По мнению Андреасяна, студенты общались с ним в «оскорбительном и издевательском» тоне в течение всей встречи. Также его возмутило, что перед лекцией один из студентов сфотографировался с ним, надев маску в виде головы лошади. «Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так», — заявил режиссер.

При этом Андреасян не отказался от своих слов о фильмах Андрея Тарковского, которые во время встречи он назвал «ужасными» и «плохими». Андреасян добавил, что считает Тарковского «диссидентом и предателем Родины».

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Также Андреасян объяснил свое поведение на лекции несогласием с системой обучения российских кинематографистов. «За десятки лет эта система по-прежнему безнадежно ведет студентов в пропасть. Хотите, чтобы мы всю жизнь с открытым ртом догоняли мировой кинематограф? Тогда продолжайте обучать студентов устаревшим формам кинематографа», — написал режиссер фильма «Защитники».

На прошлой неделе во время встречи со студентами Андреасян раскритиковал авторское кино, назвал его «маргинальным», «деградирующим» и «лажей». «Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер», — кричал студентам режиссер. После этого он покинул аудиторию под смех и аплодисменты слушателей.

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