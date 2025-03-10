Водитель такси въехал в остановку и сбил 11 человек

В Казани автомобиль такси на полной скорости заехал на автобусную остановку и сбил 11 человек, сообщило местное управление Следственного комитета. Девять человек в результате были госпитализированы, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Водитель автомобиля пытался объехать маршрутный автобус, рассказали следователи. Люди пострадали на остановке «Улица Калинина» на улице Вишневского в центре города, пишет издание «116.РУ». Среди пострадавших был один ребенок, отмечают журналисты.

Телеграм-канал «Регион 116 Казань» опубликовал запись камеры наблюдения, на которой видно, что автобус маршрута №1 остановился в паре метров от тротуара. Из него начали выходить пассажиры, а навстречу двигались люди, собиравшиеся зайти в распахнувшиеся двери, — и в этот момент белый внедорожник «Москвич» на высокой скорости врезался в толпу.

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Один из очевидцев случившегося записал видео, в котором рассказал, что «Москвич» сбил всех, кто стоял на дороге между остановкой и тротуаром, а затем врезался в другой, припаркованный автобус. На записи видно, что у автомобиля такси полностью смят капот.

Кондуктор автобуса сообщила «116.РУ», что сразу после ДТП насчитала семь лежавших на асфальте тел. Пассажирка такси рассказала, что у водителя «мог быть приступ». «Захрипел и заехал на остановку. То ли эпилепсия, то ли что это было», — предположила собеседница издания.

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Изданию «Вечерняя Казань» водитель такси сказал, что сбил людей «не специально». Быстрый тест на алкоголь показал, что 30-летний мужчина был трезв, его увезли на обследование в больницу, уточнили журналисты.

Следственный комитет сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения» (статья 264 УК). Максимальное наказание по этой статье, если все пострадавшие остались живы, два года колонии.