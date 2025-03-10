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Общество

Власти Чечни потребовали отменить блокировку Telegram

17:33 10.03.2025

Блокировка мессенджера Телеграм на территории Чечни «является абсолютно необоснованной и не рациональной», заявил помощник главы Чечни Размазана Кадырова, министр национальной политики и информации республики Ахмед Дудаев. Власти Чечни призывают пересмотреть решение о блокировке, написал Дудаев у себя в телеграм-канале. Блокировка мессенджера уже несколько месяцев действует в нескольких регионах Северного Кавказа.

Помощник Кадырова назвал Чечню одним из самых безопасных регионов России, «согласно официальной статистике». По словам чиновника, жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане страны.

«Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» — задал вопрос Дудаев.

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Блокировка любой интернет-платформы из-за деятельности «отдельных провокаторов» нерациональна, и вместо того, чтобы вводить ограничения, надо «разработать стратегию борьбы с такими явлениями» на самой платформе, написал чеченский министр.

О блокировке телеграма в Чечне и Дагестане стало известно 8 марта. Блокировка произошла по инициативе правоохранительных органов, сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, решение принималось «на федеральном уровне».

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«Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы», — объяснил дагестанский министр ограничения в работе мессенджера. Чиновник предположил, что «может быть, в дальнейшем Телеграм и разблокируют», а пока стоит использовать «хорошие аналоги, например, «ВКонтакте»».

Проблемы с работой Telegram начались в Чечне, Дагестане, Ингушетии и некоторых других регионах Северного Кавказа с октября. Местные пользователи жаловались на невозможность отправить медиафайлы и даже сообщения. Однако глава российского Минцифры Максут Шадаев называл причиной происходящего «проблемами со связью».

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