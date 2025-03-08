В двух российских регионах заблокировали Telegram

Власти Дагестана признали блокировку Telegram. Решение о блокировке мессенджера в Дагестане и Чечне приняли федеральные власти. Об этом сообщает «РБК Кавказ».

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что блокировка Telegram «является вынужденной мерой» после антисемитских беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы в конце октября 2023 года. Тогда жители Дагестана штурмом взяли аэропорт, выбежали на взлетно-посадочную полосу и попытались проникнуть в салон самолета, прилетевшего из Израиля.

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По словам Гамзатова, блокировка мессенджера — это не эксперимент, а «вопрос информационной безопасности». Он добавил, что Telegram предположительно использовали участники беспорядков. Гамзатов допустил, что в будущем мессенджер могут разблокировать, однако когда это может произойти, он не уточнил.

О проблемах в работе Telegram в Дагестане стало известно еще осенью прошлого года. Тогда местные телеграм-каналы писали, что в мессенджере невозможно загрузить сообщения и медиафайлы. Кроме того, на сбои в работе мессенджера жаловались жители Ингушетии и Чечни. При этом глава российского Минцифры Максут Шадаев отрицал наличие «проблем со связью».

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В то же время местные операторы связи сообщили о «временной блокировке зарубежных ресурсов» в Дагестане. Оператор «Эллко» заявил, что Роскомнадзор проводит учения «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети». Кроме того, дагестанское издание «Новое дело» писало, что российские власти могут использовать Дагестан, Ингушетию и Чечню в качестве экспериментального полигона и проверять там возможность отключения от зарубежного интернета.