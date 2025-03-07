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СМИ: Путин готов на перемирие в Украине

19:28 07.03.2025

Владимир Путин готов согласиться на перемирие в войне с Украиной, сообщили источники Bloomberg. Условием является «прогресс в достижении окончательного мирного урегулирования», рассказали собеседники издания.

Это первый сигнал о положительном ответе на призыв президента США Дональда Трампа к прекращению огня, — до сих пор Путин говорил, что ему нужно не перемирие, а «прочный мир», пишет Bloomberg.

Предложение было передано на переговорах в Саудовской Аравии, начавшихся между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками в прошлом месяце, сказали источники издания.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
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Россия собирается настаивать на участии в определении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны пришлют свои войска, сказал один из собеседников Bloomberg.

Представители российского руководства ранее заявляли, что не согласится с присутствием в Украине войск стран НАТО, отвергая идею европейских стран создать коалицию для наблюдения за выполнением мирных соглашений. По словам собеседников Bloomberg, Россия не возражает против того, чтобы на территории Украины разместили свои войска «такие нейтральные страны как Китай».

Что Путин знает о войне
Что Путин знает о войне
От ответа на этот вопрос зависит судьба возможных мирных переговоров
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В четверг, 6 марта, Россия отвергла британско-французский план временного перемирия сроком на месяц в воздухе и на море, подразумевающий прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

На следующей неделе представители США и Украины планируют встретиться в Саудовской Аравии для первых прямых переговоров после случившейся на прошлой неделе размолвки Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф называл целью встречи достижение «рамок для мирного соглашения и прекращения огня».

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