СМИ: Путин готов на перемирие в Украине

Владимир Путин готов согласиться на перемирие в войне с Украиной, сообщили источники Bloomberg. Условием является «прогресс в достижении окончательного мирного урегулирования», рассказали собеседники издания.

Это первый сигнал о положительном ответе на призыв президента США Дональда Трампа к прекращению огня, — до сих пор Путин говорил, что ему нужно не перемирие, а «прочный мир», пишет Bloomberg.

Предложение было передано на переговорах в Саудовской Аравии, начавшихся между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками в прошлом месяце, сказали источники издания.

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Россия собирается настаивать на участии в определении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны пришлют свои войска, сказал один из собеседников Bloomberg.

Представители российского руководства ранее заявляли, что не согласится с присутствием в Украине войск стран НАТО, отвергая идею европейских стран создать коалицию для наблюдения за выполнением мирных соглашений. По словам собеседников Bloomberg, Россия не возражает против того, чтобы на территории Украины разместили свои войска «такие нейтральные страны как Китай».

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В четверг, 6 марта, Россия отвергла британско-французский план временного перемирия сроком на месяц в воздухе и на море, подразумевающий прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

На следующей неделе представители США и Украины планируют встретиться в Саудовской Аравии для первых прямых переговоров после случившейся на прошлой неделе размолвки Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф называл целью встречи достижение «рамок для мирного соглашения и прекращения огня».