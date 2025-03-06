Женщина обвинила в сексуализированном насилии пилота Air Astana

В Казахстане местная жительница уже несколько месяцев добивается от силовиков расследования сексуализированного насилия, жертвой которого она стала в октябре 2024 года. По ее словам, личность насильника установлена и дома у него прошел обыск, однако он до сих пор не является даже подозреваемым. Об этом пишет издание Orda, ссылаясь на саму пострадавшую.

Женщина, которую издание называет Жулдыз, предупреждая, что имя изменено, рассказала, что стала жертвой сексуализированного насилия после тренировки в стрелковом клубе в пригороде Алматы. В город ее должен был отвезти тренер, но он задержался и попросил подбросить женщину, одного из членов клуба, с которым она ранее не была знакома.

Мужчина, которого издание называет Б., рассказал своей будущей жертве, что является пилотом Air Astana. Обманом он заманил Жулдыз к себе домой, где применил к ней сексуализированное насилие.

«Я отбивалась, яростно сопротивлялась, умоляла его остановиться, не трогать меня, отпустить. Но он выглядел одержимым и был глух к моим мольбам», — рассказала Жулдыз. «Он агрессивно реагировал на мое сопротивление, душил меня. В какой-то момент я потеряла сознание, а потом от боли пришла в себя. Он давил на какие-то точки на спине, и меня резко клонило в сон. Мне казалось, что я умираю, и я начала читать суру из Корана. Услышав мою молитву, он истерично хохотал и материл меня», — продолжает она. Orda, со ссылкой на слова Жулдыз, пишет, что классического полового акта не было, но Б. «использовал руки, пальцы ног, приказывал испражняться в кровать».

Жулдыз сказала своему насильнику, что все расскажет, в том числе руководству Air Astana, однако он на это ответил, что «ему ничего не будет», а затем пообещал застрелить свою жертву. В какой-то момент Б. отвлекся и Жулдыз полураздетой смогла выбежать на улицу.

Позже она обратилась в полицию и силовики, пусть со значительной задержкой, провели обыск дома у Б. Вещей Жулдыз, включая отобранный телефон, они не нашли, зато обнаружили литры интимной смазки, 20 тысяч патронов и полиэтиленовые пакеты с предметами женской одежды.

«Огромное количество вещей женских: шарфик, белый свитер, лосины и другие. И они все были завернуты как мусор. Сверху пакеты завязаны бантиком. Неужели кто-то так же, как я, убегал от него в страхе полуголым?» — прокомментировала находку силовиков Жулдыз.

Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин Они играли роль главы семьи и давали обет безбрачия. За нарушение клятвы им грозила смерть Мир 7 минут чтения

Orda обратилась за комментарием к Air Astana, однако там заявили, что отказываются говорить на эту тему, так как она «не касается деятельности авиакомпании». Бортпроводницы авиакомпании, с которыми поговорили журналисты издания, отозвались о Б. как о «человеке со сложным характером».

Бывшая девушка Б. по имени Надежда приехала в отделение полиции, когда узнала от тренера Жулдыз о произошедшем, пишет Orda со слов самой Жулдыз. Там она якобы рассказала, что пять лет встречалась с Б. «Она охарактеризовала его как человека с маниакальными, извращенными сексуальными наклонностями. Еще она сообщила, что Б. состоит в каком-то телеграм-сообществе, где такие же, как он, обмениваются информацией, как пикапить девушек», — пересказала Жулдыз слова Надежды.

Сама Надежда отказалась что-либо комментировать журналистам. Также поступил и Б.