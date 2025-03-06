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Общество

Работа снится каждому третьему россиянину

09:56 06.03.2025

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди трудоустроенных россиян, который показал, что каждый третий из них видит сны о работе. Об этом пишет РИА «Новости», в распоряжении которого есть результаты исследования.

В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов России. «Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: «Снится, когда авралы»», — говорится в исследовании. 

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По данным аналитиков SuperJob, женщины видят сны о трудовых буднях на работе чаще, чем мужчины — 36% против 34%, соответственно. Опрос также показал, что такие сновидения чаще видят молодые люди до 34 лет. Так, на вопрос «Снится ли вам по ночам работа?» положительно ответили 40% опрошенных молодых людей, в то время как в других возрастных категориях эта доля составила 33%.

Ранее ученые из университета Торонто (Канада) выяснили, что люди из индустриально развитых стран спят дольше и качественнее. В исследовании отмечалось, что жители индустриальных обществ в среднем спят на 45 минут дольше, чем жители развивающихся стран, а их общий сон превышает семь часов. Авторы исследования подчеркнули, что недостаток сна у населения может снижать ВВП некоторых стран до 1%. Они также отметили, что в США хроническими проблемами со сном страдают 92 миллиона человек.

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До этого британская компания Bensons for Beds и специалист в области сна Софи Босток создали модель, которая показала как будут выглядеть молодые люди к 2050 году, если они не будут высыпаться. У Ханны — так назвали персонаж — были боли в спине, истонченные волосы, обвисшая кожа, отеки ног, мешки под глазами, ослабленные мышцы, ухудшение памяти и гормональный сбой.

Разработка была основана на 19 исследованиях, опубликованных с 2010 года, изучающих влияние недосыпа на организм. Босток утверждает, что нехватка сна может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

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