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Общество

Люди из индустриальных стран спят лучше

16:14 26.02.2025

Люди из индустриально развитых стран спят дольше и качественнее, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование ученых из университета Торонто, Канада. Они подвергают сомнению теорию «эпидемии лишения сна», но утверждают, что из-за технологий нарушаются циркадные ритмы человека.

Люди из индустриального общества в среднем спят на 45 минут дольше людей из развивающихся обществ, общая продолжительность сна превышает 7 часов. По используемой исследователями шкале «эффективности сна» они набрали в среднем на 14% больше баллов.

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The Economist со ссылкой на слова исследователей также отмечает, что причиной таких различий может быть то, что живущие в индустриальных обществах люди чаще пользуются более удобными постельными принадлежностями и кондиционерами.

Однако постоянное использование искусственного света может нарушать циркадные ритмы. Их нарушение, как отмечают журналисты, в последствии может вызвать подавление гормона мелатонина, который отвечает за регулирование сна.

В разговоре с Financial Times Малкольм фон Шанц, профессор хронобиологии в Университете Нортумбрии, предположил, что возможным решением этой проблемы может быть распространение технологии «умный» дом. Ее применение может создать необходимые человеку дозы яркого света по утрам и «колебание» температуры, которое позволит воздуху нагреваться одновременно с повышением температуры на улице.

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Также авторы исследования отметили, что из-за недостатка сна у своих жителей некоторые страны теряют до 1% ВВП. Со ссылкой на данные других работ они также уточнили, что только в США от хронических проблем со сном страдает 92 миллиона человек.

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