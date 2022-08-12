Россиян, оповестивших налоговую о своих иностранных счетах, стали штрафовать за валютные переводы друг другу

Журналистка «Коммерсантъ» Ксения Дементьева рассказала, что ее знакомым россиянам, покинувшим Россию и уехавшим, в частности, в Казахстан, пришли извещения о необходимости уплатить штраф за валютные переводы друг другу с иностранных карт. Ранее они предупредили российских налоговиков о том, что открыли валютные счета в зарубежных банках, как и положено по закону.

Как отмечает журналистка, закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (173-ФЗ) прямо запрещает расчеты между налоговыми резидентами России в валюте, отличной от рубля. За такие операции предусмотрены штрафы в размере до 20 сумм перевода. При этом неназванные налоговые юристы, которых упоминает Деменьтева, считают, что «налоговики вряд ли бы вообще узнали о наличии у них счетов в зарубежных банках », если бы россияне не уведомили о них сами.

Источник: «Коммерсантъ»