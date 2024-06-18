ФНС будет автоматически выявлять налоговых нерезидентов на основании данных о пересечении границы

Федеральная налоговая служба России планирует с 2025 года автоматически присваивать гражданам статус налогового нерезидента. Об этом пишет РБК, ссылаясь на официальный план деятельности ведомства.

В нем говорится, что для этого создадут специальную автоматизированную систему, которая будет определять статус налогового и валютного резидента России для физических лиц на основании данных о полученных загранпаспортах и информации о пересечении гражданином российских границ. Для этого предполагается использовать данные, которые содержатся в системе миграционного учета «Мир».

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Как отмечает РБК со ссылкой на опрошенных изданием экспертов, от статуса резидента или нерезидента зависит уровень налогообложения физических лиц. Так, например, налоговые нерезиденты, получающие свои доходы от источников в России, должны платить с них 30% НДФЛ, тогда как резиденты облагаются налогом на доходы лишь в размере 13%.

Согласно действующему законодательству, отслеживать налоговый статус физических лиц должны они сами или налоговые агенты. Однако, делают они это далеко не всегда, даже несмотря на штрафы, которые полагаются за применение ставок НДФЛ исходя из некорректного резидентского статуса.

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Как пишет РБК, до сих пор у ФНС не было надежного и эффективного инструмента для определения налогового статуса физических лиц. Чтобы уточнить налоговый статус, ведомству приходилось делать массовые рассылки, в которых самих граждан просили предоставить данные о зарубежных счетах и видах на жительство, а также прислать копии страниц загранпаспорта с отметками о въезде и выезде.

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