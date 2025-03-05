СМИ: Трамп «ожидает лучшей сделки» по украинским ресурсам

Детали соглашения между Соединенными Штатами и Украиной могут измениться, потому что теперь президент США Дональд Трамп рассчитывает на более выгодные условия, сообщили CBS News источники в Белом доме.

Сделка между США и Украиной пока не завершена, рассказали источники издания. Чиновник, знакомый с ходом переговоров, предупредил, что параметры соглашения могут измениться, потому что Дональд Трамп ожидает «большей, лучшей сделки».

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Ни президент США, ни его главные советники, не планировали подписывать соглашение с Украиной во вторник, рассказали чиновники из администрации Трампа. Вчера агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что американские чиновники собирались заключить сделку по украинским природным ресурсам до выступления президента в Конгрессе, которое состоялось сегодня рано утром по московскому времени.

В своей речи перед Конгрессом США Дональд Трамп заявил, что получил «важное письмо» от президента Украины Владимира Зеленского. Он прочитал вслух несколько предложений из письма Зеленского, которые совпали со вчерашней публикацией президента Украины в соцсетях. Зеленский сказал, что готов подписать соглашение по редкоземельным металлам и «как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир».

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Первая попытка президентов Украины и США подписать соглашение об украинских природных ресурсах провалилась в прошлую пятницу из-за перепалки между Зеленским и Трампом. Во время конфликта Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в нежелании завершить войну и недостаточной благодарности президенту США.