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Общество

СМИ: США запретили союзникам передавать Украине разведданные

10:13 05.03.2025

Британский эксперт военной разведки Фил Ингрэм заявил таблоиду Daily Mail, что вместе с заморозкой военной помощи Украине Соединенные Штаты также запретили союзникам передавать Украине данные военной разведки.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, отозваны полномочия по передаче разведывательной информации. США будут жестко контролировать передачу своих разведданных Украине через агентства, базирующиеся в Киеве», — сообщил Фил Ингрэм.

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По информации издания, приказ о запрете передачи данных украинским спецслужбам получили Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Минобороны. Как стало известно Daily Mail, раньше доступные Украине документы помечали грифом «Rel UKR» («Releasable to Ukraine» — «Подлежит разглашению Украине»).

В понедельник американские СМИ сообщили, что США заморозили финансирование новой военной помощи Украине, а также рассматривают возможность приостановить поставки из американских военных арсеналов. Официально Белый дом не сообщал о таком решении. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков похвалил Дональда Трампа за этот шаг и заявил, что это решение «может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу».

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CNN со ссылкой на информированные источники среди чиновников западных стран сообщил, что без американской военной помощи ВСУ смогут поддерживать нынешний темп боевых действий от нескольких недель до двух-четырех месяцев. По словам одного из чиновников, из-за этого появляется вероятность, что Украине придется принять «неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование».

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