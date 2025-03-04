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Политика

В Кремле похвалили Трампа за приостановку военной помощи Украине

13:13 04.03.2025

Приостановка американской военной помощи Киеву может стать «наилучшим вкладом в дело мира» в Украине. Об этом, как передает РБК, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Безусловно, еще предстоит узнать детали. Но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — сказал он.

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При этом Песков, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что это решение президента США Дональда Трампа приведет к скорому завершению войны в Украине. «Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь <…>. То есть они как-то будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но, конечно же, самый главный объем все-таки до сих пор получался из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов. Поэтому посмотрим», — пояснил он.

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О приостановке финансирования американской военной помощи Украине стало известно 3 марта. На следующий день в Белом доме подтвердили соответствующие сообщения в СМИ, уточнив, что заморожено не только финансирование, но и отправка уже оплаченной военной помощи.

В свою очередь, CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что без американской помощи с одной лишь поддержкой европейских союзников украинская армия сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до двух-четырех месяцев. По словам собеседников телеканала, если американская помощь не возобновится ВСУ в полной мере ощутят ее отсутствие к началу лета.

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