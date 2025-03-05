EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Отца выброшенного в мусоропровод новорожденного обвинили в покушении на убийство

14:57 05.03.2025

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного ребенка, которого нашли в мусоропроводе, его отцу — 15-летнему подростку. Об этом говорится в телеграм-канале Управления Следственного комитета по Московской области.

По данным Следственного комитета Московской области, ребенка родила 15-летняя девочка. «26 февраля текущего года несовершеннолетняя, находясь в квартире в городе Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. Затем совместно с отцом новорожденного они поместили младенца в полимерный пакет, после чего юноша оставил его в мусорном контейнере», — заявили следователи. 

Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира
Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира
Он нарисовал мультфильм в бесплатной программе и обошел многомиллионные проекты. Это первый «Оскар» в истории Латвии
Мир14 минут чтения

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Однако, как отмечает СК, роженица не достигала возраста наступления уголовной ответственности по этой статье, поэтому ее поставят на профилактический учет.

Отцу новорожденного ребенка, 15-летнему подростку, следователи предъявили обвинение в покушении на убийство своего ребенка (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Суд постановил заключить его под стражу на время следствия.

Новорожденного ребенка обнаружили вечером 26 февраля в контейнере мусоропровода в одном из подъездов дома по улице Володарского в подмосковном городе Орехово-Зуево. Его удалось спасти и вовремя оказать медицинскую помощь благодаря местным жителям, которые услышали крики ребенка и вызвали службу спасения.

Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании
Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании
С одной из девушек он познакомился, когда ей было 13, другая присылала ему интимные фото в 15 лет. Рэпер пока не прокомментировал обвинения
Общество12 минут чтения

Медики в роддоме установили, что младенец родился примерно за полчаса до того, как его нашли среди мусора. Прокуратура Московской области тогда сообщила, что жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает. Силовики, в свою очередь, пообещали проконтролировать «дальнейшее жизнеустройство новорожденного и соблюдение его законных прав».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования