Отца выброшенного в мусоропровод новорожденного обвинили в покушении на убийство

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного ребенка, которого нашли в мусоропроводе, его отцу — 15-летнему подростку. Об этом говорится в телеграм-канале Управления Следственного комитета по Московской области.

По данным Следственного комитета Московской области, ребенка родила 15-летняя девочка. «26 февраля текущего года несовершеннолетняя, находясь в квартире в городе Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. Затем совместно с отцом новорожденного они поместили младенца в полимерный пакет, после чего юноша оставил его в мусорном контейнере», — заявили следователи.

Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира Он нарисовал мультфильм в бесплатной программе и обошел многомиллионные проекты. Это первый «Оскар» в истории Латвии Мир 14 минут чтения

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Однако, как отмечает СК, роженица не достигала возраста наступления уголовной ответственности по этой статье, поэтому ее поставят на профилактический учет.

Отцу новорожденного ребенка, 15-летнему подростку, следователи предъявили обвинение в покушении на убийство своего ребенка (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Суд постановил заключить его под стражу на время следствия.

Новорожденного ребенка обнаружили вечером 26 февраля в контейнере мусоропровода в одном из подъездов дома по улице Володарского в подмосковном городе Орехово-Зуево. Его удалось спасти и вовремя оказать медицинскую помощь благодаря местным жителям, которые услышали крики ребенка и вызвали службу спасения.

Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании С одной из девушек он познакомился, когда ей было 13, другая присылала ему интимные фото в 15 лет. Рэпер пока не прокомментировал обвинения Общество 12 минут чтения

Медики в роддоме установили, что младенец родился примерно за полчаса до того, как его нашли среди мусора. Прокуратура Московской области тогда сообщила, что жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает. Силовики, в свою очередь, пообещали проконтролировать «дальнейшее жизнеустройство новорожденного и соблюдение его законных прав».



