Лукашенко рассказал о Пригожине и «ядерной кнопке»

Александр Лукашенко заявил, что убедил главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина остановить продвижение своих войск в 2023 году на Москву и отказаться от попыток захватить «ядерную кнопку». Об этом он рассказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Женя Пригожин рвался к “ядерной кнопке”. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. <…> Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. <…> Они уже шли мимо Беларуси на Москву, и тогда они развернулись», — сказал Лукашенко.

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Он утверждает, что смог переубедить Пригожина во время их телефонного разговора. В тот момент, по его словам, вагнеровцы зашли в Ростовскую область и направились в Москву. В России тогда пригрозили уголовным преследованием тем, кто участвовал в попытке военного переворота, отметил Лукашенко.

«Я [ему сказал, что] сделаю все для того, чтобы ты не подвергался уголовному преследованию. Я попрошу Путина, чтобы уголовное дело закрыли <…> и я вас выведу в Беларусь и расквартирую в Беларуси», — сказал он.

По его словам, Пригожин «должен был понимать, что его не только Россия, но и американцы, англичане уничтожат». Он добавил, что во время июньского мятежа был готов направить на защиту Москвы лучшие боевые спецподразделения Беларуси.

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В июне 2023 года Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, в результате которого погибло «огромное количество бойцов». Он назвал Сергея Шойгу, который на тот момент возглавлял Минобороны, «тварью» и фактически объявил о начале вооруженного мятежа, призвав «восстановить справедливость в России».

На следующий день после начала мятежа Пригожин заявил о его окончании и развернул колонны, не дойдя 200 километров до Москвы. В Кремле пообещали прекратить дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК), не преследовать вагнеровцев и позволить Пригожину уехать в Беларусь. 23 августа 2023 года, через два месяца после попытки мятежа, глава ЧВК Вагнера погиб при крушении самолета в Тверской области.