Мятеж Пригожина и новый ракетный удар по Киеву. Главные новости минувших выходных 

Военный мятеж Евгения Пригожина

Вечером 23 июля Евгений Пригожин заявил, что российское Минобороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, в результате чего погибло «огромное количество бойцов». Он назвал министра обороны Сергея Шойгу «тварью» и призвал «восстановить справедливость в России», фактически объявив о начале вооруженного мятежа.

«Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидают как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все кто хочет — присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — сказал Пригожин. Он также заявил, что Шойгу приказал спрятать в ростовском морге две тысячи тел.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа. А колонны военной техники ЧВК Вагнера перешли границу, как выразился Пригожин «во всех местах», и двинулись в сторону Москвы.

«Срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми, мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну», — сказал Пригожин.

В столице и области усилили меры безопасности. Позже в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контр-террористической операции. Российские провайдеры начали блокировать новости о мятеже в Google, а соцсеть «ВКонтакте» — публикации Пригожина.

Генерал армии Сергей Суровикин обратился к наемникам с призывом «решить все мирным путем». А спустя несколько часов Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера вошла в Ростов-на-Дону. Позже появились сообщения, что наемники контролируют все военные объекты города.

К бойцам ЧВК Вагнера обратилось и Минобороны, заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Им также гарантировали безопасность, если они решат вернуться в «пункты постоянной дислокации».

Движение по трассе М-4 в Воронежской области закрыли с 464 по 777 километр. Власти призвали граждан воздержаться от поездок. А в Липецкой области коммунальные службы выкопали рвы на пути следования наемников ЧВК Вагнера.

В 10 утра 24 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал «мятеж» Пригожина изменой и предательством. При этом за пять с половиной минут Путин ни разу не произнес имя Пригожина. После выступления Путина несколько глав российских регионов написали похожие посты в его поддержку. Свою лояльность президенту выразили Госдума и Совет Федерации.

Почти сразу после обращения президента появились сообщения, что ЧВК Вагнера удалось «взять под контроль» все ключевые объекты в Воронеже. Местный губернатор Александр Гусев это отрицал. А СМИ сообщили о столкновениях ЧВК Вагнера с Минобороны в Воронежской области и о пожаре на местной нефтебазе. Позже глава Павловского района области Максим Янцов сообщил, что в результате перестрелки рядом с селом Елизаветовка были повреждены 19 домов.

В Кремле сообщили, что Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который «выразил полную поддержку шагам российского руководства». В то же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с Путиным назвал мятеж Пригожина «внутренним делом России». На этом фоне акции крупнейших российских компаний рухнули, некоторые сразу на 10%, а курс доллара в обменниках взлетел до отметок в 150 и 200 рублей.

Ближе к вечеру появились сообщения о первых жертвах противостояния ЧВК Вагнера и Минобороны. «Верстка» опубликовала видео с обломками вертолета, который, как утверждается, сбили мятежные наемники. В свою очередь, российские провоенные каналы сообщили, что за 24 июня ЧВК Вагнера удалось сбить семь бортов российских ВКС. В частности, об этом писали Fighterbomber и «Военный осведомитель». Официального подтверждения этой информации нет.

Около половины девятого вечера Пригожин заявил о конце мятежа. Он сказал, что разворачивает свои колонны в обратном направлении «согласно плану». Он также сообщил, что бойцы ЧВК Вагнера не дошли 200 километров до Москвы, но «наступил тот момент, когда кровь может пролиться».

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что это именно ему удалось договориться с Пригожиным. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что переговоры закончили тем, что бойцы ЧВК Вагнера уйдут в свои полевые лагеря, а Евгений Пригожин уедет в Беларусь. «Гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, является слово президента России», — отметил Песков.

Через несколько часов Евгений Пригожин и его наемники уехали из Ростова-на Дону под одобрительные крики толпы. А уголовное дело против него прекратили.

По неподтвержденным данным, в боях с ЧВК Вагнера могли погибнуть не менее 13 человек. Провоенный телеграм-канал Fighterbomber пишет, что Минобороны потеряло три вертолета Ми-8 МТПР, один Ми-8, один Ка-52, один Ми-35 и самолет Ил-18. По его подсчетам, погибли 13 летчиков. В провоенном телеграм-канале «Рыбарь» сообщается, что российские военные потеряли семь единиц техники и «более 20 летчиков».

Россия нанесла новый ракетный удар по Киеву

В ночь на 24 июня российская армия нанесла новый ракетный удар по Киеву. Обломки ракеты попали в 16 этаж 24-этажного дома в Соломенском районе украинской столицы.

Спустя сутки после удара мэр города Виталий Кличко сообщил, что погибли по меньшей мере пять человек.

Неизвестные закрасили антивоенные надписи на фасаде магазина сельского предпринимателя

В селе Русско-Высоцкое Ленинградской области неизвестные закрасили фасад магазина предпринимателя Дмитрия Скурихина, который он исписал антивоенными лозунгами.

На записи с камер наблюдения, которую опубликовал «Дождь», видно как пятеро мужчин закрашивают фасад магазина красной краской. Еще двое снимают все происходящее на видео, а один из них, вероятно, следит за появлением охраны или случайных прохожих. Почти все они носили черные кепки, а их лица были закрыты черными медицинскими масками.

Дмитрий Скурихин стал первым россиянином, на которого параллельно завели сразу два уголовных дела о «дискредитации» российской армии. Сейчас он находится под домашним арестом.

У Пригожина нашли несколько поддельных паспортов

Во время обыска в офисе ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге силовики нашли несколько паспортов с фотографиями Пригожина и разными именами — Дмитрия Гейлера, Олега Семенова и Дмитрия Боброва. Об этом написала «Фонтанка», однако затем издание удалило публикацию.

Журналисты «Радио Свобода» выяснили, что под некоторыми из этих имен, Пригожин лечился в петербургской клинике «Согаз», связанной с дочерью Путина. Несколько лет назад агентство Reuters сообщало, что в там же лечатся раненые наемники ЧВК Вагнера.

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