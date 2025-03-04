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Криминал

Владельцев детсада приговорили к десяткам лет заключения из-за наркотиков и смерти ребенка

14:32 04.03.2025

Семья владельцев детского сада в Нью-Йорке хранила наркотики в игровой комнате. В результате несколько детей получили передозировку фентанилом, один ребенок умер, сообщила The Independent. Суд приговорил каждого из владельцев детсада, мужа и жену, к 45 годам заключения, сообщила газета.

Детский сад «Divino Niño» работал в одной из квартир Бронкса. Ходившие в детсад дети отравились 15 сентября 2023 года, четверых сразу доставили в больницу, но один из них скончался (22-месячный Николас Фелис-Доминичи). Троих детей медики спасли, введя препарат наркан, антидот, применяемый при передозировке опиоидами.

Во время обыска в помещениях квартиры-детсада полиция обнаружила кирпич фентанила, лежавший на детских игровых ковриках, сообщила The Independent. В игровой зоне, под дверью-ловушкой правоохранители нашли оборудование, часто используемое для упаковки наркотиков, а также готовые упаковки фентанила.

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Признавший свою вину в хранении наркотиков и «нанесении телесных повреждений, связанных со смертью», муж-совладелец детсада Феликс Эррер-Гарсиа был осужден в октябре прошлого года.

Жена-совладелица Грей Мендес тоже признала вину, и судья вынес ей приговор 3 марта этого года. Перед оглашением судебного вердикта 37-летняя Мендес извинилась перед семьями пострадавших детей, пишет The Independent.

«Я хочу, чтобы все знали, что это был несчастный случай. Мне очень жаль. Я надеюсь, что когда-нибудь меня простят», — сказала женщина.

Мать погибшего ребенка тоже выступила на оглашении приговора и заявила, что Мендес невозможно простить. «Мы живем, но мы не живы», — добавил отец Фелис-Доминичи.

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В прокурорском заключении говорится, что Мендес проигнорировала «явные признаки» того, что дети серьезно заболели, и не предприняла никаких действий, чтобы медицинское вмешательство спасло жизнь ребенка.

«После того, как произошла трагедия, Мендес солгала правоохранительным органам и уничтожила улики, пытаясь защитить себя и своих соучастников от вины за смерть одного ребенка и отравление трех других», — процитировали заключение прокуратуры журналисты.

Исполняющий обязанности прокурора Мэтью Подольски сказал на суде, что Мендес подвергала опасности детей, «когда они спали, играли и ели в комнате, где у них под ногами было спрятано более 11 килограммов фентанила».

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