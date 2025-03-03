Домогавшемуся девятилетней девочки учителю дали пять суток ареста

24-летнего преподавателя живописи в одном из частных образовательных учреждений Ташкента Даврона Мухаммаджонова приговорили к пяти суткам ареста по обвинению в домогательствах к девятилетней ученице, чье имя не называется. Об этом сообщает Uznews.uz.

Как пишет издание, приговор по административной статье вынес Яккасарайский районный суд. По данным проекта Nemolchi.uz, Мухаммаджонов в течение нескольких дней трогал девочку за грудь, засовывал руки ей под майку, целовал ее и душил, а затем отпускал и наблюдал за реакцией ученицы.

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После шести занятий девочка ударила учителя по лицу, когда тот попытался снова ее поцеловать, и рассказала о произошедшем родителям. Мать школьницы обратилась в полицию. По ее словам, вскоре выяснилось, что Мухаммаджонов домогался и других учащихся, однако их родители не стали сообщать об этом в правоохранительные органы.

Nemolchi.uz отмечает, что во время допроса мужчина отрицал свою вину, а в образовательном учреждении нет камер видеонаблюдения, с помощью которых правоохранители могли бы получить дополнительные доказательства и подтвердить слова детей.

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Кроме того, директор образовательного учреждения подтвердила рассказ матери ученицы и добавила, что она неоднократно делала педагогу замечания с требованием соблюдать этику и субординацию, однако тот на них не реагировал.

Мать девочки рассказала, что в результате случившегося ее дочь находится в сильном стрессе, плохо спит, боится мужчин, даже близких родственников, и не хочет больше заниматься рисованием.

В то же время, как пишет Nemolchi.uz, следствие не назначило психолого-педагогическую экспертизу и не провело дополнительных проверок. Проект подчеркивает, что статья 41-1 КоАО не может применяться, если сексуализированное насилие совершено в отношении лица младше 16 лет — в этом случае должно быть возбуждено уголовное дело по статье 129 УК РУз.