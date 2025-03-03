Британские полицейские «под прикрытием» заводили отношения с ничего не подозревавшими женщинами и внезапно бросали их

Десятки британских полицейских, которые под прикрытием внедрялись в различные политические структуры в стране, вступали в сексуальные связи с гражданами, которые ничего не знали об их истинной личности. Об этом, как пишет газета The Guardian, рассказывается в документальном сериале, вышедшем в эфир на прошлой неделе. Картина, в создании которой принимало участие и это издание, была снята компанией ITV.

Как сообщается, в сексуальные связи с гражданами, которые были введены в заблуждение ложной личностью полицейского, вступили не менее 25 так называемых «полицейских-шпионов». При этом четверо из них стали отцами перед тем, как бесследно исчезнуть из жизни обманутых женщин.

Одна из пострадавших — Джеки — узнала о настоящей личности отца своего сына лишь спустя 20 лет после его рождения. Мужчина бросил ее вскоре после родов, заявив, что ему надо покинуть страну, чтобы избежать ареста. В действительности же он был полицейским, который внедрился в ряды политических активистов по заданию начальства.

Всего, по данным расследователей, за последние 30 лет в сексуальные связи во время работы «под прикрытием» вступал каждый пятый британский «полицейский-шпион», занимавшийся внедрением в действующие на территории Великобритании политические организации.

Как пишет издание, отношения некоторых ничего не подозревавших женщин с тайными полицейскими агентами продолжались до шести лет. При этом известно в общей сложности о 50 пострадавших женщинах, однако это число может быть значительно больше, отмечается в публикации.