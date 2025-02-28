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Криминал

Участник войны до смерти избил ухаживавшую за ним после ранения мать

19:47 28.02.2025

В поселке Сокол Магаданской области 35-летний Алексей Клушин, который вернулся с войны в Украине после ранения, до смерти избил свою мать Людмилу. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Магадан», обратило внимание издание «7х7».

Как пишет «Весь Магадан», Клушин ушел на войну добровольцем «после того, как власти стали платить огромные деньги за участие» в ней. В конце прошлого года перед новогодними праздниками он вернулся домой после ранения в ногу: ему установили аппарат Илизарова и отпустили домой долечиваться.

23 февраля он внезапно схватил свою мать, повалил ее на пол и стал избивать. О причинах конфликта «Весь Магадан» не сообщает. 

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«Он забил ее как свинью, понимаете. Родную мать. Я не понимаю его, извините за выражение, козла, блядь, который приехал раненый домой. Мать его ждала, мы его тут все ждали… И вот так поступить с ней. Понимаете, как это страшно… Я бы и в СИЗО, сука, этот гроб принес, чтобы ему… хуево там спалось», — рассказал телеграм-каналу неназванный друг семьи.

Местные жители рассказали, что Людмилу знали практически все, кто жил в поселке. По их словам, «она была заботливой мамой, любящей мамой, отзывчивой, нежной». Людмила сама вырастила сына и переживала за него, когда тот ушел на войну.

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Местные жители отметили, что ранее не наблюдали за Клушиным агрессивного поведения. Теперь его отправили в СИЗО, откуда, как отмечает «Весь Магадан», он может заключить новый контракт с Минобороны и снова уйти на войну. После этого он сможет опять вернуться домой без судимости. По данным телеграм-канала, пока неизвестно, оказывалась ли Клушину психологическая помощь как участнику войны.

«Весь Магадан» добавил, что Людмилу похоронят в закрытом гробу, поскольку ее лицо обезображено после избиения. 

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