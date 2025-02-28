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Криминал

Россиянка по рекомендации мошенников сбежала в Таиланд

17:50 28.02.2025

Девушка из Санкт-Петербурга оформила несколько кредитов и отдала мошенникам около 1,65 миллиона рублей, а затем втайне от семьи улетела в Таиланд. Девушка рассказала «Фонтанке», как ожидала быть проданной в рабство. Ее брат сообщил журналистам, что мошенники требовали за сестру выкуп в четыре миллиона рублей, а если денег не будет, по их словам, «она отработает своим телом».

Петербурженке 24 года, ее настоящее имя издание не назвало. По словам девушки, первый раз она общалась с мошенниками 17 декабря. Сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ, потом неизвестный, представившийся работником Центробанка, а еще через несколько часов — человек, назвавшийся следователем. Они говорили, что у девушки кто-то взломал аккаунт на «Госуслугах».

По словам звонивших, взломавший добавил к документам петербурженки некий файл, свидетельствующий, что ее счетами управляет «иноагент», бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. Неизвестные убеждали девушку, что «она спонсирует армию Украины» и поэтому «подходит под статью о государственной измене».

«Мои телефонные собеседники кричали на меня: быстрее ходи, быстрее узнавай, у тебя уголовное дело, бери отгул, уходи в отпуск, скорее решай свои дела, это тебе надо, а не нам, мы тебя быстренько закроем», — рассказала журналистам собеседница.

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После нескольких недель звонков взяла кредиты на 1,17 миллиона рублей, добавила собственные сбережения примерно на пятьсот тысяч рублей, а затем отнесла все деньги в криптобменник у станции метро «Старая Деревня». Переведя деньги в криптовалюту, девушка отправила цифровые монеты на кошелек, адрес которого прислали звонившие неизвестные. Они утверждали, что все средства попадут на «специальный счет в ЦБ», чтобы сбережениями и кредитами не смог воспользоваться «иноагент». 

5 февраля девушке позвонили те же неизвестные и велели срочно выехать за рубеж, чтобы ее не нашел «этот Волобуев». Неизвестные уговорили девушку избавиться от смартфона, купили ей другой телефон с сим-картой и билет до Таиланда, где велели приехать в определенный отель. «Мне кажется, есть вероятность, что меня продали бы», — сказала девушка журналистам.

По словам собеседницы «Фонтанки», ей помогли два русскоязычных блогера, которые записывали видео в аэропорту Таиланда. Она обратилась к мужчинам с просьбой помочь обменять рубли, тех насторожило поведение девушки, и они сумели убедить собеседницу рассказать, что происходит. Мужчины купили россиянке местную сим-карту, один из них сказал:«Вспоминай номера родителей, пришло время, когда нужно напрячь мозг». 

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Девушка вспомнила телефон брата, связалась с ним и все рассказала. Родственники помогли купить билет в Россию. Вернувшись, петербурженка обратилась в правоохранительные органы.

Брат рассказал «Фонтанке», что мошенники заставили его сестру перед отъездом в Таиланд разбросать дома вещи, создав видимость похищения. «Татьяна весь день не выходила на связь, просто целый день не отвечала. Мы в панике, семью подняли на уши. Я потерялся, сидел и думал, что делать», — сказал брат. По его словам, мошенники общались по поводу выкупа именно с ним.

Брат дал журналистам послушать голосовое сообщение, которое в тот день получила семья. В сообщении мужской голос назвался другом и потребовал четыре миллиона рублей, которые «ваша сестренка не отдает». «Ваша семейка будет отдавать за нее, либо она их отработает своим телом. Есть люди, которые очень хорошо платят за молодые тела», — сказал голос.

Девушка рассказала «Фонтанке», что сейчас выплачивает кредиты, которые взяла. По ее словам, ежемесячный платеж составляет 80 тысяч рублей при месячной зарплате около 120 тысяч рублей.

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