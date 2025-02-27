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Криминал

Возможного соучастника убийства Немцова объявили в розыск

14:26 27.02.2025

МВД России объявило в розыск Абдула Эльмурзаева, который может являться соучастником убийства политика Бориса Немцова. На появление соответствующей карточки в базе розыска обратило внимание «Агентство».

В карточке не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается Эльмурзаев. «Агентство» напоминает, что, согласно данным мобильного биллинга, которые содержатся в материалах уголовного дела об убийстве Немцова, Эльмурзаев следил за политиком за два месяца до его убийства. Так, он в рабочие дни дежурил у дома и офиса Немцова по восемь часов подряд.

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Как отметила «Медиазона», позже тем же номером телефона, что и Эльмурзаев, пользовался и экс-замкомандира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, которого в 2017 году признали виновным в убийстве Немцова и приговорили к 20 годам колонии. Тем не менее в ходе расследования упомянутые данные мобильного биллинга не были изучены должным образом. Также в материалах дела нет никаких данных о том, допрашивали ли следователи Эльмурзаева.

О нем самом, как пишет «Агентство», известно мало. Эльмурзаев родился в Чечне в 1979 году, а в 2003 году его подозревали хищении телефона и сумки с деньгами у кинотеатра «Пушкинский» в Москве.

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Известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве были осуждены пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов. Еще одного подозреваемого — Беслана Шаванова — силовики застрелили при задержании. При этом организаторы и заказчики убийства Немцова так и не были установлены.

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