В Сочи две домашние собаки разорвали лицо 9-летнему мальчику

В Сочи возбуждено уголовное дело в связи с нападением домашних собак на 9-летнего ребенка, сообщили в следственном комитете по Краснодарскому краю. Мальчика вертолетом доставили больницу Краснодара в тяжелом состоянии, пишет 112.

По данным следователей, утром 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города две домашние собаки крупной породы, находившиеся без присмотра хозяина, напали на 9-летнего мальчика, причинив множественные укушено-рваные раны лица. Как сообщается, собак смогли отогнать случайные прохожие.

Телеграм-канал 112 уточняет, что две хаски сорвались с цепи, выбежали за забор и вцепились в лицо ребенка.

Бердский треугольник В Новосибирской области несколько лет искали серийного убийцу. Оказалось, маньяков было двое Криминал 16 минут чтения

Отец мальчика Валентин Королев сказал телеканалу РЕН, что собаки «разорвали лицо» его сыну. «Фрагменты лица, которые мы из собак извлекли, отправляем вертолетом в Краснодар», — добавил он.

Пластический хирург из Краснодара Алексей Дикарев рассказал изданию «Сапа», что сейчас собирается консилиум врачей, который должен разработать стратегию оказания медпомощи ребенку.

«Для ребенка в последующем, когда он вырастет, эта реконструированная зона расти не станет, может привести к тому, что, во-первых, изменится алгоритмы развития, алгоритмы роста. Например, начинает атрофироваться лицевой скелет, не развивается. Сохраняется детское лицо», — рассказал Дикарев о сложностях подобных операций.

На окраине Ставрополя 23 февраля стая собак напала на 9-летнюю девочку, когда та каталась на ледяной горке, и загрызла ее до смерти. Спустя два дня хозяйку животных арестовали.