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Общество

В Сочи две домашние собаки разорвали лицо 9-летнему мальчику

16:49 26.02.2025

В Сочи возбуждено уголовное дело в связи с нападением домашних собак на 9-летнего ребенка, сообщили в следственном комитете по Краснодарскому краю. Мальчика вертолетом доставили больницу Краснодара в тяжелом состоянии, пишет 112. 

По данным следователей, утром 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города две домашние собаки крупной породы, находившиеся без присмотра хозяина, напали на 9-летнего мальчика, причинив множественные укушено-рваные раны лица. Как сообщается, собак смогли отогнать случайные прохожие. 

Телеграм-канал 112 уточняет, что две хаски сорвались с цепи, выбежали за забор и вцепились в лицо ребенка. 

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Отец мальчика Валентин Королев сказал телеканалу РЕН, что собаки «разорвали лицо» его сыну. «Фрагменты лица, которые мы из собак извлекли, отправляем вертолетом в Краснодар», — добавил он.

Пластический хирург из Краснодара Алексей Дикарев рассказал изданию «Сапа», что сейчас собирается консилиум врачей, который должен разработать стратегию оказания медпомощи ребенку.

«Для ребенка в последующем, когда он вырастет, эта реконструированная зона расти не станет, может привести к тому, что, во-первых, изменится алгоритмы развития, алгоритмы роста. Например, начинает атрофироваться лицевой скелет, не развивается. Сохраняется детское лицо», — рассказал Дикарев о сложностях подобных операций.

На окраине Ставрополя 23 февраля стая собак напала на 9-летнюю девочку, когда та каталась на ледяной горке, и загрызла ее до смерти. Спустя два дня хозяйку животных арестовали.

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