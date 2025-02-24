Стая собак загрызла 9-летнюю девочку

9-летний ребенок катался на ледяной горке, когда на нее напала стая собак, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Животных подкармливала местная жительница.

РБК сообщает, что инцидент произошел 23 февраля на окраине Ставрополя. Владимиров сообщил, что на девочку напала стая бездомных собак, когда она каталась на горке. Его слова опровергла пресс-служба управления Следственного комитета по Ставропольскому краю — по их данным, собак подкармливала местная жительница. Она держала их на участке без ограждений и вольеров. Собаки напали на девочку, когда хозяйка оставила их без присмотра.

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Помочь ребенку пытался местный житель, он выстрелил в стаю, пытаясь отогнать животных. Однако, как отмечает Следственный комитет, на тот момент ребенку уже было невозможно помочь. Владелица собак арестована, против нее возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Телеграм-канал «112» со ссылкой на местных жителей сообщает, что собаки с этого участка и раньше нападали на людей, но смертельных исходов прежде не случалось.

Губернатор Владимиров призвал власти муниципалитеты усилить контроль за работой бездомными животными и сообщил, что правительство России работает над «расширением» полномочий регионов для «решения проблемы безнадзорных животных». Как именно он видит решение этой проблемы, Владимиров не сообщил. Канал 112 сообщает, что напавших на девочку собак застрелили жители соседних участков.

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Ранее «Ведомости» сообщали, что в сентябре 2024 года власти Ставропольского края разрешили умерщвлять бездомных животных «гуманными способами» в случае нападения на человека или при проявлении «немотивированной агрессии» в пункте временного содержания без владельца.