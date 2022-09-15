США ввели новые санкции против Кадырова, его семьи и еще сорока россиян

Минфин США ужесточил санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его семьи и связанных с ним лиц. Всех их внесли в список, который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Под американские ограничения попали три дочери Кадырова — Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик. Также в списке Вашингтона есть супруга главы Чечни Медни Кадырова, его двоюродный брат первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

Под санкции попали участницы чеченских конкурсов красоты Фатима Хазуева и певица Аминат Ахмадова. Минфин США считает, что они входят в ближний круг Кадырова. Кроме того, в американский санкционный список внесли чеченский модный дом Firdaws, который принадлежит Айшат Кадыровой.

Не забыли в Вашингтоне и о помощнике российского президента Максиме Орешкине. Под санкции попала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, ее американские власти считают ответственной за «депортацию тысяч украинских детей в Россию».

Всего в новом санкционном списке оказались более 40 россиян и свыше 30 компаний. В управлении по контролю за иностранными активами Минфина США пообещали вводить ограничения против тех, кто помогает России уклоняться от них. Например, за счет использования Национальной системы платежных карт или платежной системы «Мир».

Источник: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY