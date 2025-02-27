Бывший боксер внезапно ударил женщину до потери сознания

В Томске полицейские задержали мужчину, который ударил 44-летнюю женщину в лицо на выходе из лифта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. От удара женщина потеряла сознание. Мужчину, который в прошлом занимался боксом, сотрудники полиции обвиняют в причинении легкого вреда здоровью.

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Ирина Волк опубликовала записи с камер видеонаблюдения в подъезде. На них видно, как мужчина, выходя из лифта, возле которого стоят трое взрослых и ребенок. Вдруг мужчина резко разворачивается, замахивается, бьет женщину в лицо и уходит. Женщина от удара упала на спину.

На видео допроса мужчина рассказал, что в подъезде он увидел «двух или трех женщин», с которыми у него «случился конфликт». «Получилось так: перепалка словесная, в результате которой вспылил и ударил женщину», — сообщил мужчина и предположил, что он «был на взводе».

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По данным полиции, ударил женщину 43-летний житель поселка Светлый в пригороде Томска, который работает мастером по ремонту холодильников, а в прошлом занимался боксом. В Томске он был в гостях у своего отца в доме на улице Енисейская и выпивал с ним, а потом на выходе из лифта напал на женщину в подъезде.

От удара женщина потеряла сознание и получила травмы. Полицию вызвали врачи, к которым женщину доставили после нападения. Дознаватель их отдела полиции Советского района Томска завел против мужчины дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть вторая статьи 115 Уголовного кодекса РФ), по которой ему грозит до двух лет колонии.