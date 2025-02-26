90% студентов признались в использовании ИИ для учебы

Доля студентов, использующих технологии искусственного интеллекта, выросла за год с 66% до 92%, выяснили специалисты британского Института политики в области высшего образования. Чат-боты вроде ChatGPT для учебных целей сейчас применяют 88% учащихся — вместо 53% год назад, говорится в статье о результатах недавнего исследования на сайте университета.

Представители института проводили исследование совместно со специалистами издательства электронных учебников Kortext. Они опросили онлайн 1041 студентов дневных отделений.

Учащиеся рассказали, что чаще всего используют ИИ, чтобы получить краткое изложение больших текстов или понятное объяснение научных концепций, а также при поиске тем для исследований. Главным плюсом генеративных нейросетей опрошенные назвали экономию времени и рост качества выполняемых заданий — такие варианты выбрали 51% и 50% респондентов соответственно. 67% сказали, что в современном мире ИИ «крайне важен».

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Три четвертых участников исследования, 76%, уверены, что преподаватели способны распознать применение учащимися нейросетей при выполнении заданий. 18% признались, что непосредственно используют в своих работах сгенерированный ИИ текст.

Основными факторами, препятствующими более широкому использованию ИИ в учебе, участники опроса назвали риск быть обвиненными в «нарушении дисциплины» и страх получить от чат-бота необъективные результаты. Девушки оказались обеспокоены этими факторами больше, чем мужчины, а мужчины в целом проявили «больший энтузиазм» по отношению к ИИ.

Чаще всех инструменты с ИИ используют студенты-инженеры, математики, те, кто изучает технологии и естественные науки. Кроме того, чат-боты больше востребованы у обеспеченных студентов. «Цифровое неравенство, которое мы выявили в 2024 году, похоже, увеличивается», — заявили авторы исследования.

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Чуть меньше половины участников исследования, 45 %, признались, что использовали ИИ во время учебы в школе. 40% согласны с тем, что созданный ИИ контент позволяет получить хорошую оценку по предмету, а 34 % с этим не согласны.

Авторы исследования считают, что учебным заведениям не следует придерживаться «карательного подхода» — вместо этого политика в области ИИ «должна отражать неизбежность и часто полезность» использования нейросетей учащимися.

Год назад в подобном исследовании Института политики в области высшего образования приняли участие 1250 студентов.