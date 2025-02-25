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Криминал

Из британского дворца за пять минут украли золотой унитаз

13:04 25.02.2025

Банда из пяти человек украла из дворца Бленхейм в графстве Оксфордшир золотой унитаз стоимостью 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около шести миллионов долларов). Вчера гособвинение рассказало присяжным в Оксфордском королевском суде о подробностях кражи, сообщает Би-би-си.

По данным прокурора Джулиана Кристофера, пять человек на двух автомобилях рано утром 14 сентября 2019 года подъехали к дворцу Бленхейм и сломали ворота кувалдами. За пять минут они вынесли из здания унитаз весом 98 килограммов, выполненный из золота 750 пробы.

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Золотой унитаз был частью выставки итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана. Произведение искусства под названием «Америка» было подключено к водопроводу и полностью функционировало. За пять лет следователям так и не удалось найти изделие. Прокурор предполагает, что его разделили и продали по частям.

В краже золотого унитаза обвиняют 39-летнего Майкла Джонсона, 36-летнего Фреда Доу, 41-летнюю Бору Гуккук, 40-летнего Джеймса Шина и еще одного человека. Свою вину в краже со взломом признал только Джеймс Шин. 

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Дворец Бленхейм входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1874 году в этом дворце родился Уинстон Черчилль.

Ранее золотой унитаз «Америка» выставлялся в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Дональд Трамп на время своего первого президентского срока просил музей предоставить картину Ван Гога «Снежный пейзаж» для украшения президентских апартаментов. Куратор музея Нэнси Спектор отказала Трампу и вместо этого предложила взять золотой унитаз.

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