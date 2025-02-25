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Криминал

Главу поселения и депутата обвинили в пытках и поджоге живьем местной жительницы

15:23 25.02.2025

В Челябинской области по подозрению в похищении и убийстве 46-летней Гульназ Валеевой задержан глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский, местный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. Об этом сообщают региональный следственный комитет и местное издание 74.ru

Так, по версии следствия, вечером 23 февраля подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили из дома местную жительницу, а затем убили ее. Сестра Валеевой Гульсум рассказала 74.ru, что Рудский и Гульназ были одноклассниками, а также сообщила, у них «был серьезный конфликт». По ее словам, в воскресенье 23 февраля дети видели как трое мужчин затолкали Валееву в багажник уазика и увезли ее. 

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«Ее привязали к дереву, били, пытали, поджигали живьем, а потом зарезали и уже мертвой выкинули в районе Пряткино ближе к федеральной трассе», — добавила она. 

Кроме того, Гульсум рассказала изданию, что Валеева успела позвонить в полицию до того, как ее «они ее вытащили из дома». «Если бы сразу выехали, она была бы жива», — подчеркнула женщина, добавив, что Рудский преследовал ее сестру с того момента, как она вернулась в поселок два года назад. 

«Со своим приятелем, сыном депутата, сколько раз вламывался домой, во двор, шарился везде, материл всяко, оскорблял. Даже до драки дошло дело. Недавно он с дубинкой к ней домой вломился, она на телефон сняла это все», — утверждает Гульсум. 

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В региональном отделение МВД журналистам подтвердили, что Валеева обращалась в полицию по поводу преследований, а также звонила перед своим похищением. На вызов выехали силовики, которые впоследствии и обнаружили тело, пишет 74.ru. Издание добавляет, что на Валееву также писали заявления соседи, с которыми у женщины были серьезные конфликты. 

Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям: похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пп. «а, в, г» ч.2 ст. 126 УК) и убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (пп. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК). По данным 74.ru, задержанные признали вину и дают показания. 

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