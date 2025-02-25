EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Противницы аборта под видом беременных проверили женские консультации и их врачей

15:40 25.02.2025

Сотрудницы пролайф-фонда «Женщины за жизнь» под видом беременных женщин проверили врачей в женских консультациях Тюмени на «антиабортную работу». Об этом в своем телеграм-канале написала глава фонда, ведущая православного телеканала «Спас» Наталья Москвитина. 

По ее словам, «общественная проверка» длилась два дня. В течение этого времени сотрудницы фонда записывались на консультации в местные клиники под видом беременных женщин, говорили с врачами и проводили «контрольные закупки абортов».

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь
Общество9 минут чтения

«Каждое учреждение в лице их руководителей и медицинских работников замотивировано на усиление антиабортной работы и улучшение подхода к беременным», — написала Москвитина.   

Также, как утверждает она, сотрудницы фонда, в ходе проверки на «антиабортную работу», опрашивали беременных женщин в коридорах клиники. «Две консультации получили наклейку “здесь заботятся о беременных”, одна консультация — “здесь работают над улучшениями”», — добавила глава пролайф-фонда.

Телеграм-канал ЧТД пишет, что «проверки» проходили следующим образом: сотрудницы «Женщины за жизнь» звонили в клиники Тюмени и говорили о своем желании сделать аборт, а затем фиксировали насколько усердно их пытаются отговорить. По данным ЧТД, на медиков, которые «недостаточно убеждают» пациенток, затем доносят властям.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
Политика4 минуты чтения

ЧТД сообщает, что на подобные инициативы Москвитина получила от властей три миллиона рублей.

В настоящее время в России, как минимум, в 14 регионах введены штрафы за «склонение к абортам». Ранее несколько СМИ в Вологодской области сообщили, что врачи в государственных и частных клиниках региона отказывают женщинам в прерывании беременности, хотя законодательного запрета на аборты там нет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования