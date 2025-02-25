Противницы аборта под видом беременных проверили женские консультации и их врачей

Сотрудницы пролайф-фонда «Женщины за жизнь» под видом беременных женщин проверили врачей в женских консультациях Тюмени на «антиабортную работу». Об этом в своем телеграм-канале написала глава фонда, ведущая православного телеканала «Спас» Наталья Москвитина.
По ее словам, «общественная проверка» длилась два дня. В течение этого времени сотрудницы фонда записывались на консультации в местные клиники под видом беременных женщин, говорили с врачами и проводили «контрольные закупки абортов».
«Каждое учреждение в лице их руководителей и медицинских работников замотивировано на усиление антиабортной работы и улучшение подхода к беременным», — написала Москвитина.
Также, как утверждает она, сотрудницы фонда, в ходе проверки на «антиабортную работу», опрашивали беременных женщин в коридорах клиники. «Две консультации получили наклейку “здесь заботятся о беременных”, одна консультация — “здесь работают над улучшениями”», — добавила глава пролайф-фонда.
Телеграм-канал ЧТД пишет, что «проверки» проходили следующим образом: сотрудницы «Женщины за жизнь» звонили в клиники Тюмени и говорили о своем желании сделать аборт, а затем фиксировали насколько усердно их пытаются отговорить. По данным ЧТД, на медиков, которые «недостаточно убеждают» пациенток, затем доносят властям.
ЧТД сообщает, что на подобные инициативы Москвитина получила от властей три миллиона рублей.
В настоящее время в России, как минимум, в 14 регионах введены штрафы за «склонение к абортам». Ранее несколько СМИ в Вологодской области сообщили, что врачи в государственных и частных клиниках региона отказывают женщинам в прерывании беременности, хотя законодательного запрета на аборты там нет.