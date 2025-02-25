Противницы аборта под видом беременных проверили женские консультации и их врачей

Сотрудницы пролайф-фонда «Женщины за жизнь» под видом беременных женщин проверили врачей в женских консультациях Тюмени на «антиабортную работу». Об этом в своем телеграм-канале написала глава фонда, ведущая православного телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

По ее словам, «общественная проверка» длилась два дня. В течение этого времени сотрудницы фонда записывались на консультации в местные клиники под видом беременных женщин, говорили с врачами и проводили «контрольные закупки абортов».

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«Каждое учреждение в лице их руководителей и медицинских работников замотивировано на усиление антиабортной работы и улучшение подхода к беременным», — написала Москвитина.

Также, как утверждает она, сотрудницы фонда, в ходе проверки на «антиабортную работу», опрашивали беременных женщин в коридорах клиники. «Две консультации получили наклейку “здесь заботятся о беременных”, одна консультация — “здесь работают над улучшениями”», — добавила глава пролайф-фонда.

Телеграм-канал ЧТД пишет, что «проверки» проходили следующим образом: сотрудницы «Женщины за жизнь» звонили в клиники Тюмени и говорили о своем желании сделать аборт, а затем фиксировали насколько усердно их пытаются отговорить. По данным ЧТД, на медиков, которые «недостаточно убеждают» пациенток, затем доносят властям.

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ЧТД сообщает, что на подобные инициативы Москвитина получила от властей три миллиона рублей.

В настоящее время в России, как минимум, в 14 регионах введены штрафы за «склонение к абортам». Ранее несколько СМИ в Вологодской области сообщили, что врачи в государственных и частных клиниках региона отказывают женщинам в прерывании беременности, хотя законодательного запрета на аборты там нет.

