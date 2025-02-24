Губернатор обвинил гинекологов в нахождении под иностранным влиянием из-за абортов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что гинекологи убеждают своих пациенток сделать аборт и «предотвращать зачатие», об этом чиновник заявил в своем телеграм-канале. По его мнению, врачи поступают так, потому что в 1990-е получали гранты от иностранных организаций и всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Шумков назвал грантодателей «международным отребьем» и «людоедскими лавками», но не привел доказательств своих слов о том, что сторонники абортов среди врачей ранее получали деньги от ВОЗ. Но губернатор уверен, что бывшие получатели грантов «в 100% случаев» являются «сторонниками и инициаторами» абортов и «предотвращения зачатия и родов».

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По мнению Шумкова, «народ должен расти и развиваться» — он отмечает, что является сторонником идеи введения пособия для неработающих матерей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет. При этом губернатор заявил, что система детских пособий уже «относительно неплохо развивается».

Чиновник отметил, что считает нелогичной выделение денег на процедуру аборта по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) при отсутствии заложенного в этой же системе финансирования на «их предотвращение». В чем именно должна заключаться такая работа, и как ее следует включить в ОМС, Шумков не уточнил.

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В конце поста Шумков отметил, что «русских должно быть много», не сообщив, как он относится к увеличению численности представителей других народов области. Издание «7×7» ранее сообщало, что губернатор призывал «покопаться в головах» людей, чтобы увеличить рождаемость. Шумков отмечал, что он не считает эффективным «покупать рождаемость» за деньги государства, и призывал проанализировать ошибки, которые «мы допустили в идеологии». Главной же причиной низкой рождаемости чиновник тогда назвал «идеологию общества потребления».

Курганская область — один из 14 регионов России, в которых действует штраф за «склонение к абортам». Как сообщает «Настоящее время», таким действием в регионе считаются «уговоры, предложения, подкуп, обман или выдвижение требований» сделать аборт. Штраф для физических лиц составляет до 10 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей.