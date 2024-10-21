Бросившая новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта женщина хочет вернуться с ней в Россию

Гражданка России Екатерина Бурназкина, которая бросила в туалете аэропорта в Анталье свою новорожденную дочь, заявила, что хочет вернуться с ребенком на родину. Об этом со ссылкой на адвоката россиянки Айшегюль Полат пишет турецкое издание Milliyet.

Полат после встречи с арестованными Бурназкиной и ее матерью отметила, что 18-летняя Бурназкина до момента родов не знала о своей беременности.

«В науке известны такие случаи, они известны как «скрытая беременность», когда женщина до 4-5 месяца не подозревает, что беременна. Моя клиентка — молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло. Вообще, за 4-5 дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у нее нарушения пищеварения. Ей оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. Так что беременность никто не обнаружил», — подчеркнула Полат.

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Также адвокат настаивает, что, родив ребенка в туалете, россиянка ушла оттуда «в шоке и не понимала, что произошло». Кроме того, по словам Полат, Бурназкина не сообщила матери о случившемся, опасаясь за ее состояние из-за проблем с сердцем.

«Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят — поехать в Россию к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка», — добавила Полат.

Инцидент в аэропорту Антальи произошел вечером 13 октября, а об аресте Екатерины Бурназкиной и ее матери стало известно спустя несколько дней. Сообщалось, что женщин задержали незадолго до вылета в Россию после того, как уборщица обнаружила в унитазе аэропорта новорожденного ребенка.

Генконсульство России в Турции и органы опеки уже оформили новорожденной девочке документы для возвращения в страну.