Сестра покончившей с собой после домогательств на военной службе девушки обвинила в случившемся армию

Старшая сестра служившей в британской армии и покончившей с собой 19-летней Джейсли Бек заявила, что в смерти девушки следует винить армейское руководство. Эмилли Бек заявила The Guardian, что сестра жаловалась на домогательства и сексуализированное насилие.

«Сестра осталась бы жива, если бы жестокое обращение с ней оказалось должным образом расследовано», — сказала женщина британскому изданию. 25-летняя Бек заявила журналистам, что армия «замела дело Джейсли под ковер» и что она «не советует ни одной девушке идти на службу».

19-летняя Бек служила в артиллерии и покончила с собой в декабре 2021 года, после завершившегося «незначительными административными мерами» расследования в отношении сержанта Майкла Уэббера. Девушка обвиняла сержанта в домогательствах и нападении, но представители армейского начальства не стали заявлять о происшествии в полицию, ограничившись извинениями перед военнослужащей, пишет The Guardian.

Здесь правят женщины В этой деревне почти нет мужчин, домашнего насилия и алкоголизма. Решения жительницы принимают все вместе Мир 8 минут чтения

Когда полиция начала расследование гибели Бек, выяснилось, что девушка не рассказывала о других случаях домогательств. Ее непосредственный руководитель, начальник части Райан Мейсон «атаковал» ее «неподобающими сообщениями», узнали журналисты.

Помощник коронера по Уилтширу и Суиндону Николас Рейнберг заявил изданию, что смерть 19-летней военнослужащей выявила «системные недостатки» в том, как армия расследует предполагаемые случаи сексуализированного насилия.

Я уехала из России и стала таксисткой Раньше я хорошо зарабатывала в айти, а теперь не всегда хватает на еду. Но я ни о чем не жалею Общество 9 минут чтения

Если бы жалобой на сержанта Уэббера сразу занялась полиция, Бек была бы жива, заявила журналистам ее сестра. Сестра была бы рада, если бы знала, что ее история получила известность. «Думаю, Джейсли гордилась бы тем, что ее борьба не осталась незаметной. Думаю, освещение ее истории подтолкнет и других людей к тому, чтобы высказаться», — сказала собеседница газеты.

Семья Бек призвала создать независимый орган для расследования заявлений о сексуальных преступлениях в армии, пишет The Guardian.