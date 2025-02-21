СМИ рассказали о тайных встречах представителей России и США

В последние месяцы представители России и США встречались в Швейцарии, где проводили неофициальные переговоры по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что такие встречи проводились с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года. Они назвали эти встречи «побочным каналом» для некоторых контактов в переходный период.

Как сообщается, о проведении переговоров знал небольшой круг советников американского президента, а детали прошедших встреч остаются неизвестными, как и то, присутствовали ли на них представители Украины. Источники агентства отмечают, что одна из таких встреч прошла в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Один из собеседников Reuters охарактеризовал тайные переговоры, как «неофициальную дипломатию» — этот термин обозначает неформальные встречи, которые направлены скорее на выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений.

Первые официальные переговоры с начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошли между Москвой и Вашингтоном 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую делегацию представляли глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.