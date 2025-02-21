Трамп заявил об отсутствии необходимости участия Зеленского в мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны с Россией. Заявление было сделано в эфире радиостанции Fox News, сообщило Bloomberg. Трамп сказал, что Зеленский «участвует во встречах» уже три года, с момента вторжения России, и до сих пор украинскому президенту не удалось положить конец войне.

Позвать на встречу американской и российской стороны Зеленского «не было приоритетом», сказал президент США. До сих пор он «проделывал» на переговорах «такую плохую работу», добавил Трамп.

«Я не думаю, что его присутствие на встречах так уж важно. Честно говоря, я бы хотел, чтобы он туда не ездил. У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией», — привела слова Трампа в своем твиттере журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

Главные союзники Украины Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России Политика 4 минуты чтения

Американский президент рассказал, что его «заваливают фейковыми новостями», когда он произносит тезис «Россия не виновата». «Но я говорю вам: Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, на них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее», — процитировало Трампа Bloomberg. По его мнению, Россию «можно было так легко отговорить от этого».

Что Путин знает о войне От ответа на этот вопрос зависит судьба возможных мирных переговоров Политика 4 минуты чтения

Трамп допустил новые нападки на украинского коллегу, так как собирается придерживаться подхода, предполагающего прямые переговоры с Россией, пишет Bloomberg. Высказывания Трампа еще сильнее перечеркнули подход президента США Джо Байдена, который основывался на идее «ничего об Украине без Украины», обратило внимание издание.

На прошлой неделе Трамп разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, в том числе обсуждая перспективы личной встречи. В начале этой недели высокопоставленные американские чиновники встретились с российскими коллегами в Саудовской Аравии без украинцев, напомнило Bloomberg.

Два дня назад американский президент назвал украинского коллегу «умеренно успешным комиком», сказал, что у Зеленского «очень низкие позиции в украинских опросах» и назвал его «диктатором без выборов».