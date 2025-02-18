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Политика

СМИ: Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе

15:04 18.02.2025

Президент США Дональд Трамп может лично встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает агентство Bloomberg, не уточняя источник. По информации Bloomberg, организация этой встречи — один из ключевых пунктов повестки встречи сегодняшней встречи делегаций России и США на территории Саудовской Аравии.

Переговоры, которые проходят между американскими и российскими политиками — часть политики Дональда Трампа по быстрому урегулированию российско-украинского конфликта и восстановлению сотрудничества между Россией и США. Официально переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде посвящены и вопросу «подготовки российско-американской встречи на высшем уровне».

The New York Times отмечает, что российские политики публично заявляют, что цель встречи — «нормализация» отношений между Россией и США. Европейские и украинские политики же опасаются, что помимо этого вопроса в Эр-Рияде будет обсуждаться и урегулирование военного конфликта, причем без участия стран ЕС, Великобритании и Украины.

12 февраля Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину — это был первый прямой разговор между лидерами двух стран с момента начала российского вторжения в Украину. Ее итогом стало заявление Трампа о «немедленном» начале переговоров о завершении конфликта — президент Украины не был участником разговора и узнал о нем уже после завершения звонка.

Страны ЕС встревожены прямыми переговорами между Россией и США без участия Украины — в понедельник 17 февраля лидеры государств встретились в Париже для обсуждения дальнейшей помощи Украине в том числе и возможной отправки миротворческого контингента на территорию страны. Но встреча не закончилась подписанием какого-либо документа, а европейские страны остались исключенными из процесса переговоров с Россией.

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