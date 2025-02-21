Мужчины избили девушек и подвергли их издевательствам за отказ в знакомстве

В Каменске-Уральском Свердловской области несколько мужчин и подростков насильно вывезли четырех девушек на автомойку после того, как одна из них отказалась общаться с самым старшим из этой компании, 21-летним Давидом Анашкиным. Двух из них мужчины начали избивать и обливать холодной водой, свои издевательства они записали на видео. Об этом изданию E1 рассказала 18-летняя пострадавшая девушка Аня и ее мать Анастасия.

Аня сообщила E1, что 2 января отмечала с подругами свое совершеннолетие, и весь этот день ее 17-летней подруге настойчиво звонил Давид Анашкин. По словам Ани, Анашкин и ее подруга не встречались и не дружили. На один из звонков Аня решила ответить сама, объяснила мужчине, что ее подруга не хочет с ним общаться, а потом в переписке в ответ на матерные сообщения Давида «передразнила его по фамилии».

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На следующий день одна из девушек, которая была на дне рождения у Ани, попросила ее сообщить, где она находится. «Когда дочь вышла из подъезда, ее поджидали машины. В одной сидели подруги — все те, кто был у нее в день рождения, девчонки были зареванные. Позже они рассказали дочке, что их заставили набрать ее номер и выяснить, где она», — рассказала мать Ани Анастасия.

Давид и его знакомые насильно посадили Аню в машину и отвезли ее вместе с подругами на автомойку. По данным телеграм-канала Baza, среди похитителей был сам Давид, его 20-летний друг и 16-летний брат. E1 при этом сообщает, что мужчин в компании было пятеро, и они все работали на автомойке: двое подростков 16 и 17 лет, двое водителей 18 и 19 лет и Давид.

На автомойке на улице Карла Маркса Давид вместе со своими знакомыми начал избивать Аню и ее 17-летнюю подругу. Также они обливали девушек холодной водой, заставляли раздеваться, били. Один из нападавших кричал: «Я малолетка, мне ничего не будет». Их 16-летних подруг мужчины заставили наблюдать за происходящим.

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«Из 18 минут съемки того, как издеваются над моим ребенком, я смогла посмотреть только пять. Дальше моя психика просто не выдержала. Просто поражает поведение взрослых людей, сотрудников мойки. На кадрах видно, как они ходят рядом и ржут, как малолетки издеваются над девчонками. У меня в голове такое не укладывается, я сужу по себе — я взрослый человек, если бы увидела такой ужас, все бы сделала, чтобы остановить», — рассказала Анастасия.

Аня вместе с родителями написала заявление о похищении и избиение в полицию. Силовики задержали пятерых нападавших, у одного из них нашли 18-минутное видео с издевательствами, пишет Baza. Анастасия сообщила, что Давиду и его знакомым вменили только статью о хулиганстве, совершенном группой лиц. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. По данным E1 и Baza, подозреваемым не назначили арест на время следствия, а потерпевшие и их родные опасаются, что им удастся избежать реального срока.