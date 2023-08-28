Лучшие футболистки мира объявили бойкот из-за поцелуя

Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира, обыграв в финале с минимальным счетом сборную Англии, действующих чемпионок Европы. Однако триумф омрачился тем, что глава Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес во время награждения поцеловал полузащитницу Дженнифер Эрмосо в губы без ее разрешения. После недели разбирательств в СМИ и соцсетях Рубиалеса временно отстранили от должности, а против Эрмосо хотят подать иск о клевете: RFEF воинственно защищает своего босса. На стороне Эрмосо почти все футбольное сообщество, десятки коллег футболистки даже отказались выступать за сборную Испании, пока Рубиалес не уйдет в отставку. «Холод» рассказывает о главном спортивном скандале лета.

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Во время награждения после финального матча турнира глава RFEF стоял на пьедестале вместе с другими футбольными функционерами. Рубиалес открыто радовался победе своих соотечественниц, обнимал каждую из них и целовал в щеки. В том числе он поцеловал в щеку и главного тренера сборной Хорхе Вильду. Однако внимание общественности привлек момент празднования Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо: Рубиалес долго обнимался с футболисткой, а потом сжал ее голову ладонями и крепко поцеловал в губы, а после, когда футболистка шла к команде, похлопал ее по спине.

В момент скандального поцелуя Эрмосо не возмущалась: все произошло слишком быстро. А Рубиалес продолжал улыбаться и награждать чемпионок в своей манере: следом он поцеловал обладательницу «Золотого мяча» Алексию Путельяс, но уже в щеку. Позже Рубиалес зашел в раздевалку к победительницам и пообещал оплатить им поездку на Ибицу, добавив, что именно там он планирует сыграть свадьбу с Эрмосо.

Реакции после «финального» поцелуя

После матча в атмосфере празднования Эрмосо вышла в прямой эфир в соцсетях из раздевалки, где сказала, что ей не понравился поцелуй, но она не могла ничего с этим сделать. Рубиалес в свою очередь признал, что совершил ошибку, будучи переполненным эмоциями из-за победы.

Позже RFEF опубликовала заявление, в котором от лица футболистки было сказано, что поцелуй получился спонтанным, но взаимным. В цитате Эрмосо также говорилось о хороших отношениях сборной с президентом федерации. Однако позже в твиттере Эрмосо рассказала, что эта версия не вполне соответствует действительности, а на нее оказывают давление, заставляя сделать заявление, оправдывающее поведение Рубиалеса.

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Высказался и сам Рубиалес. По его версии, поцелуй произошел по обоюдному согласию. Он вспоминает, что в тот момент посоветовал девушке забыть о не реализованном ею пенальти и предложил «чмокнуться», на что она якобы согласилась. Эрмосо категорически отрицает, что подобный диалог имел место.

«Я обязана сообщить, что слова господина Рубиалеса, объясняющие этот досадный инцидент, категорически ложны и являются частью манипулятивной культуры, которую он сам и создал. <…> Я чувствовала себя уязвимой, жертвой импульсивного, сексистского и неуместного поступка без какого-либо согласия с моей стороны», — заявила чемпионка мира.

Кто на стороне Эрмосо?

Свою солидарность с Эрмосо и другими футболистками выразили в парламенте Испании. Министр по вопросам равенства Ирен Монтеро назвала подобные поцелуи без согласия «формой сексуального насилия». Министр труда и социальной экономики Испании Йоланда Диас выступила против мачизма и заявила, что Рубиалес не может больше занимать свой пост.

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы и легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс, который сам на эмоциях после победы на чемпионате мира 2010 года поцеловал журналистку в губы (правда, это была его девушка), назвал «позорищем» решение Рубиалеса не уходить в отставку. Его поддержал другой звездный испанский вратарь — Давид де Хеа, бывший голкипер «Манчестер Юнайтед». «У меня уши кровоточат», — написал он после пресс-конференции Рубиалеса.

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В женском футболе полное единодушие: Эрмосо поддерживают даже англичанки, которые проиграли испанкам в финале. Бывший игрок сборной Англии Кейси Стоуни предложила оценить, поцеловал бы Рубиалес футболиста-мужчину в губы на радостях от победы. В высшей лиге США футболистки «Сан-Диего Уэйв» и «Орландо Прайд» вышли на матч с повязками Contigo Jenni! (с испанского: «С тобой, Дженни»). Акцию поддержали и одни из лучших нападающих в истории женского футбола — американка Алекс Морган и бразильянка Марта.

Международная поддержка подкрепляется и полным единством самих испанок: как минимум 80 испанских футболисток объявили о бойкоте матчей за национальную команду, пока руководство федерации не подаст в отставку.

Кто на стороне Рубиалеса?

Рубиалеса защищает RFEF, которую он возглавляет. Во время пресс-конференции перед своими подчиненными он пять раз подряд повторил, что не собирается подавать в отставку. В своей получасовой речи он также рассуждал о «фальшивом феминизме» в Испании и о дружбе с тренером женской сборной Вильдой. Критику в свой адрес из-за поцелуя он назвал «социальным убийством». В конце выступления Рубиалесу стоя аплодировал весь зал, включая женщин.

RFEF также выпустила заявление, в котором указала, что изложенная Рубиалесом версия событий абсолютно правдива. Более того, в сообщении приведены «фотодоказательства» того, что именно Эрмосо пошла первой на контакт с президентом, обняла его и даже приподняла в воздухе. Однако федерация не уточняет, как из этого вытекает факт активного согласия на поцелуй. Также за Рубиалеса вступилась его мать Анхелес Бежар. Она объявила голодовку в знак протеста и намерена добиться таким способом остановить травлю своего сына.

26 августа Федерация футбола Испании пригрозила подать в суд на Дженни Эрмосо за клевету против Рубиалеса. Также вынесены предупреждения о возможных судебных исках против футболисток, подписавших письмо, в котором спортсменки отказывались играть за свою страну, пока Луис Рубиалес остается их начальником.

RFEF — частная организация, которая никак не зависит от государства и претендует на автономность. Министр культуры и спорта Испании Микель Исета заметил, что вопросом отставки Рубиалеса должно заниматься руководство организации, в частности Генеральная ассамблея (главным функционером в которой также является Рубиалес). Но раз со стороны RFEF не было никакого осуждения, то в дело вмешается исполнительная власть и суд, заключил Исета.

Высший спортивный совет (CSD) подал ходатайство в Спортивный арбитражный суд (CAS), где просит проверить Рубиалеса не только из-за случая с Эрмосо, но и из-за жеста — во время празднования победы Рубиалес схватился за гениталии, сделав грубый жест (причем сделал это, стоя рядом с испанской королевой и ее дочкой). За этот жест глава RFEF все же извинился.

Долгоиграющий конфликт

Женская сборная Испании по футболу конфликтовала с руководством еще до начала чемпионата мира. Много вопросов вызывал главный тренер «Красной фурии» (так называют сборную Испании. — Прим. «Холода») Хорхе Вильда (который тоже не остался без скандала в финале: телекамера запечатлела момент, когда он взял за грудь свою коллегу-женщину во время празднования гола). В сентябре прошлого года вышло «письмо пятнадцати» — обращение 15 футболисток, которые отказались от вызова в сборную, пока Вильда остается ее тренером. Именно в качестве протеста против тренерской работы Вильды на чемпионат мира не поехала одна из лучших защитниц Испании и «Барселоны» Мапи Леон.

Многие футболистки называли методы работы испанского менеджера диктаторскими. По некоторым данным, Вильда требовал от спортсменок держать двери в их номера открытыми: так он мог проверить, соблюдают ли они режим сна. Он также контролировал, что футболистки покупали в магазине и с кем они ходят пить кофе.

Однако письмо и высказанное футболистками недовольство не пошатнули его авторитет, так как в тот момент свою поддержку ему оказал президент федерации Рубиалес. Даже если у футболисток и получилось бы сместить Вильду с поста главного тренера, он все равно остался бы ключевой фигурой в женском футболе Испании, занимая другие должности внутри федерации.

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Рубиалесу не привыкать к скандалам. В 2022 году он якобы с помощью компании бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике сумел договориться о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, и за организацию турнира Пике получил 24 миллиона евро. Рубиалеса также подозревают в присвоении денег федерации за якобы деловую поездку в Нью-Йорк — по некоторым данным, в США он поехал отдыхать с возлюбленной.

Что в итоге?

26 августа Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса на 90 дней. Организация также запретила ему общаться с Эрмосо и ее близкими даже через третьих лиц и открыла в его отношении дисциплинарное разбирательство. Помимо этого, прокуратура Мадрида приняла заявление о возбуждении против Рубиалеса дела по обвинению в сексуализированном насилии.

Главный тренер сборной Хорхе Вильда остался на своем посту. Однако весь его тренерский штаб, включая помощников, тренера вратарей и физиотерапевта, подали в отставку. Хотя почти сразу после финала Рубиалес обещал Вильде продление контракта на четыре года с зарплатой полмиллиона евро в год — колоссальные деньги для женского футбола.

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Все 23 игрока, выигравшие главный футбольный турнир неделю назад, отказываются играть за сборную, пока Рубиалес не будет уволен со своего поста. Против Эрмосо грозятся возбудить дело о клевете. Поддерживающих ее испанских футболисток также запугивали применением «необходимых юридических действий» за отказ играть за национальную команду. В федерации напомнили, что играть за сборную — обязанность футболиста, которого выбирает тренер, но подчеркнули, что уважают мнение футболисток.

Судьба Рубиалеса теперь зависит от решения спортивного суда, прокуратуры Испании и благосклонности ФИФА. Главному функционеру испанского футбола придется ждать решения как минимум три месяца, но уже сейчас можно предположить, что его возвращение на пост маловероятно.