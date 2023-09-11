Президент испанской футбольной федерации подал в отставку после того, как поцеловал футболистку

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подал в отставку. Об этом сообщается в официальном твиттере организации.

Сам Рубиалес написал, что принял решение покинуть пост президента федерации, так как убедился, что его уход «поспособствует стабильности». При этом он отметил, что не сможет вернуться на эту должность.

В конце августа женская футбольная сборная Испании впервые в истории выиграла Чемпионат мира. Во время церемонии награждения Рубиалес без разрешения поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Позже она заявила, что ей не понравился поступок Рубиалеса, но в тот момент она ничего не могла с этим сделать.

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Позже прокуратура Мадрида инициировала дело о сексуализированном насилии против Рубиалеса, а ФИФА временно отстранила его от должности. Спустя несколько дней мать Рубиалеса Анхелес Бежар заперлась в церкви и объявила голодовку из-за введенных против ее сына санкций.

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